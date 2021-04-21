麥當勞在49個國家銷售“BTS Meal”套餐. April. 21, 2021 07:24. by 趙維拉記者 jyr0101@donga.com. 快餐連鎖店麥當勞將與防彈少年團(BTS)攜手，從下月開始推出“BTS套餐”。這是麥當勞在全球範圍內首次推出的名人套餐。 麥當勞19日表示，從下月26日(當地時間)從美國、加拿大、巴西開始，到6月20日為止，將在6個大陸的49個國家限量銷售名為“BTS Meal”的套餐。該套餐將從下月27日開始在韓國銷售。麥當勞還公開了用6根炸薯條制作的BTS的象征。 路透社分析說：“隨著接種疫苗和經濟恢復的信號壹出，麥當勞就推出了限量版套餐，以吸引消費者再次到餐廳用餐。”

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