為就業難、生活苦所困的青年，甚至面臨孤獨死亡的現實. April. 20, 2021 07:39. . 《東亞日報》的企劃系列《新冠三重苦難的一代》展現了韓國青年被逼迫的局限狀況。經歷了就業難、生活苦、社會孤立這三重苦難，甚至還出現了青年孤獨死亡。如果不盡快掌握具體情況並制定綜合對策，韓國青年就會更加被逼入絕境。 目前青年所經歷的痛苦最根本的原因是就業荒和就業難。上個月15歲至29歲的青年失業率，是1999年外匯危機時的10%水平。隨著受新冠影響商店關門或減少營業，連尋找打工的機會也越來越難。《東亞日報》和JobKorea以607名青年為對象進行了問卷調查，結果顯示，目前沒有收入的青年占三分之一。關乎國家未來的經濟中堅力量被趕去短期“打工”，如果連打工的機會也被斷絕，就會陷入慢性失業的深淵。沒有收入，連同在花錢上補習班或考資格證的同時準備就業都很困難。 令青年彎腰的高居住費用也是個問題。約有三分之一的獨居青年將收入的30%用於居住費用。因為收入不太理想，賺不了大錢，所以除了月租外別無他法。從地方上來，領實習生工資，交一個月的單居房租之後，他們就會為了生活費發愁，出現挨餓的情況。因為青年們最容易節省的錢就是夥食費。隨著房價扶搖直上，即使好不容易找到工作並儲蓄，也很難買下自己的房子。因此，也有不少青年陷入投機性較強的股票短打交易和“投幣投機”，因此虧掉了大學學費或月租的青年也為數不少。 新冠三重苦難還產生了選擇與社會隔絕的生活的“宅男宅女”。據青少年政策研究院統計，僅隱居型孤立者就有13.5萬人。雖然擁有“檀君以來最大文憑”，但在社會上得不到使用的青年們的挫折，正在迅速蔓延為危害身體和心理健康的抑郁癥，因此制定對策迫在眉睫。在因就業和工資等經濟原因主動結束生命的年輕人的單間裏，發現了厚厚的自薦文件和吃剩的外賣食品。需要提供關懷青年心靈健康的綜合性、多層次支援。 一直以來，政府反復利用稅金創造臨時工作崗位或提供青年津貼的修補式對策，但未能充分提供可持續的優質工作崗位。不能把因新冠疫情長期化而日趨嚴峻的青年問題視為就業過渡時期的暫時性問題來處理。目前的現實是，由於死板的大學定員制度等陳舊的規章制度，無法培養出企業真正需要的人才。必須減少就業者所希望的工作崗位與企業想要選拔的人力的需求這種供求不一致的情況，並制定多種職業教育計劃，才能把青年們從痛苦中解救出來。

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