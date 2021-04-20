亞歷山大大帝的決斷. April. 20, 2021 07:40. . 亞歷山大大帝經由阿富汗前往印度。作為一名勇士和戰略家，亞歷山大大帝是無可挑剔的人物。但他為何不停地奔向印度，至今仍然是個謎。雖然他越過巴基斯坦侵入了印度北部，但最終沒能到達東海岸。因為被稱為馬其頓精銳中的精銳和其心腹的銀盾部隊——光榮的長槍步兵隊拒絕繼續進軍。這支部隊是由其父王菲利浦斯二世創建的。老兵年過五六旬，已經成了老人，但在戰場上無人能敵，而且對亞歷山大大帝的忠誠度也是絕對的。 這樣的部隊拒絕了亞歷山大大帝的命令，給他帶來了第一次失敗。如果在他們拒絕的情況下繼續進軍，一旦這一傳聞傳到部隊，其他部隊就會發動叛亂。如果連第二代忠心耿耿的部隊也拒絕進攻，那麽哪個部隊不會加入叛亂？但銀盾長槍兵們並沒有放棄對亞歷山大大帝的熱愛和忠誠。他們比以前更愛亞歷山德羅斯，並且獻上了至誠的忠心。 但是亞歷山大大帝卻把他們拋棄了。在形式上支付了豐厚的補償金，讓他們退了役。還為他們準備了各種榮譽和獎勵制度。“這段時間辛苦了。回到家鄉安度晚年吧。”這對銀盾部隊士兵們來說是晴天霹靂。他們想留在皇帝身邊，作為親衛部隊享受財富和權力。亞歷山大大帝冷酷地拒絕並斷絕了他們。雖然他們仍很強大，但已不再是展開征服戰爭的部隊。 雖然沒有忘記功勞與恩惠，但不能與集團的利己目標妥協。如果亞歷山大大帝沒有早死，我們就能更清楚地看到這個決斷的結果。歷史已經明確證明亞歷山大大帝的決定是正確的。此後，銀盾部隊墮落了，將自己的主軍悉數毀滅。歷史學家

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