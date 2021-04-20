美國與日本、澳大利亞就海底電纜進行合作……在海底也要牽制中國. April. 20, 2021 07:38. by 東京=常駐記者 朴亨俊 lovesong@donga.com. 以美國為中心旨在牽制中國的同盟合作正在向海底電纜延伸。日本《讀賣新聞》19日報道，美國、日本、澳大利亞決定在用於數據通信的海底電纜領域，針對中國擴大影響力加強合作。 據《讀賣新聞》報道，上述三國政府和企業、研究機構等有關負責人上月舉行非正式會議，決定加強在海底有線電視領域的合作。會議中提出了在海底電纜領域擴大對中國動向的信息共享，並在戰略上對重要地區的海底電纜事業進行資金合作的方案。 海底電纜在國際通信中占99%。由於擔心信息遭黑客攻擊或被切斷，因此被視為在安保方面非常重要的基礎設施。雖然美國、歐洲、日本的市場占有率約占整個市場的90%，但中國華為通信技術在該領域已躍居世界第四位，中國正在擴大影響力。 《讀賣新聞》分析說：“三國加強海底電纜合作是為了牽制中國。”中國以經濟領土擴張項目“一帶一路”為基礎，向發展中國家提供經濟合作與援助，積極承攬海底電纜項目。有分析說，中國政府不僅把價格放在首位，還在背後提供資金援助。 為了對抗這一情況，美國、日本、澳大利亞三國計劃利用公共金融機構，後方支援本國或夥伴國家的海底電纜事業。日本NEC公司1月承攬了連接太平洋島國帕勞和美國的海底電纜設置項目。包括日本國際合作銀行在內，美國、澳大利亞的政府下屬機構也決定向該事業提供資金。

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