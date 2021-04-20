洪楠基：“將最大程度提前疫苗接種時間表”. April. 20, 2021 07:39. by 姜聲煇 yolo@donga.com. 國務總理代理兼經濟副總理洪楠基就緩和一戶一住宅擁有者的擁有稅負擔和調整公示地價上漲速度的要求表示：“在不發出錯誤信號的範圍內，正在研究這種意見。”此番言論暗示可能會進行部分調整。 洪楠基19日在國會舉行的對政府質詢中同時表示：“（公示地價成為現實）不是為了增加稅收，因此政府將最大限度地考慮減輕負擔的部分。”在4月7日再補選中敗北之後，共同民主黨內外不斷有人要求修改政府的房地產政策，這一表態似乎是為了配合上述要求。 在當天的對政府質詢中，朝野就新冠疫苗的供給問題展開了攻防戰。“國民力量”黨議員鄭鎮碩主張：“如果文在寅總統在疫苗問題上光說不練，情況就會逆向而行。”洪楠基對此表示：“雖然外部環境比較困難，但將最大限度地提前（接種疫苗時間表）。請相信政府。”但他針對在野黨反駁說：“如果強調錯誤的信息，國民會感到不安。”

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