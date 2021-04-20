歐洲20支球隊創立超級聯賽…孫興慜有可能無法參加國家隊比賽. April. 20, 2021 07:40. by 金東昱 creating@donga.com. 英格蘭足球超級聯賽(EPL)托特納姆熱刺隊等歐洲各聯賽的主要球隊已確定參加2022~2023賽季新設的歐洲超級聯賽(ESL)。受此影響，孫興慜(29歲•托特納姆熱刺隊)有可能無法參加國家隊的比賽。 ESL於19日正式表示，“歐洲12支球隊聚集在壹起，同意成立由俱樂部主管的新的周中賽事—超級聯賽。”確定參加ESL的球隊包括托特納姆熱刺隊、阿森納隊、切爾西隊、利物浦隊、曼城隊、曼聯隊(以上EPL)在內，還有AC米蘭隊、國際米蘭隊、尤文圖斯隊(以上意大利)、馬德裏競技隊、FC巴塞羅那隊、皇家馬德裏隊(以上西班牙)等12支球隊。 已經確定參加的12支球隊，在此基礎上追加增加3支球隊，共15支球隊將成為ESL創始成員。再加上根據前壹個賽季的成績獲得參賽資格的5支球隊，共有20支球隊將展開聯賽。除了各聯賽的正規聯賽之外，從8月開始，每周都將舉行比賽。 ESL的設立目的歸根結底在於“錢”。據《紐約時報》等海外媒體透露，美國大型金融公司JP摩根大通將向ESL註資46億英鎊(約7.1309萬億韓元)。創始球隊最低可獲得1.3億英鎊(約2014億韓元)，如果奪冠，最多可獲得2.12億英鎊(約3283億韓元)。2019~2020賽季歐洲足球聯盟(UEFA)冠軍聯賽向冠軍隊頒發了1900萬歐元(約254億韓元)的獎金。ESL表示，“為了對創始球隊進行基礎設施投資，將提供35億歐元(約4.6835萬億韓元)。”這是最近受新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)的影響，球隊財政惡化的俱樂部難以拒絕的金額。 不僅是UEFA和各國足球協會，國際足聯(FIFA)也表明了強烈的反對意向。歐足聯與各聯賽事務局通過聯合聲明表示：“壹旦超級聯賽成立，為了防止這種情況發生，各聯賽將聯合起來考慮壹切可能的措施。”FIFA和6個大洲聯盟也表示：“參加超級聯賽的俱樂部可能會被禁止參加國內外聯賽或國際大賽。另外，屬於該俱樂部的球員也將無法在本國國家隊上場比賽。”如果孫興慜所屬的托特納姆熱刺隊參加ESL，俱樂部所屬的孫興慜也將無法國家隊的比賽。

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