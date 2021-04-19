“義”和“喬”……美日首腦互相昵稱炫友誼. April. 19, 2021 11:24. by 東京=常駐記者 朴亨俊、紐約=常駐記者 柳在東 lovesong@donga.com、jarret@donga.com. 美日兩國首腦在會談過程中，表現出了私人親密感。 當地時間16日，在美國華盛頓白宮舉行的首腦會談上，美國總統拜登表示：“很榮幸見到菅首相。義和我共進午餐、一起喝茶，度過了個人的時間。”他用日本首相菅義偉的昵稱“義”來稱呼他。對於菅義偉，拜登表示，“您是我任期中第一個來訪的外國首腦”，賦予其特別的意義。他還將日本稱為“非常親近的同盟”“非常好的夥伴”，他將發言的順序交給菅義偉時再次稱他為“義”。 菅義偉在首腦會談結束後舉行的聯合記者會上提到了為實現自由開放的印度太平洋而合作的問題，將拜登稱為“喬”。在上個月舉行的“四國聯盟”（美國、日本、澳大利亞、印度）視頻峰會上，菅義偉也稱拜登為“嘿，喬”。 菅義偉在首腦會談結束後對記者說：“通過與拜登總統首次會面的機會，建立了相當信任的關系。”在正式舉行首腦會談之前，他只帶翻譯同拜登進行了20分鐘的一對一會面。他透露一對一會面期間上了漢堡包，但他表示：“談話很是投入，完全沒有碰（漢堡包）。”他強調：“作為一個從底層一步步上來的政治家，有很多共同點。一下子就能推心置腹。我認為我們可以繼續增進友誼。” 此前一直有人指稱菅義偉外交手腕不夠，因此，他可能是為通過此次會談得到與拜登關系親近的評價而做出了努力。《日本經濟新聞》18日報道說，雖然美方反對，但他仍然要求給安排與拜登總統一對一對話的時間。美日媒體還關註了兩國首腦類似的經歷。兩人都是地方議會議員出身開始政治生活，還都擔任過二號人物（拜登是副總統、菅義偉是內閣官房長官）。

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