美日齊心協力“全方位牽制中國”……即將訪美的文在寅面臨的難題一如山積. April. 19, 2021 07:26. . 美國總統拜登和日本首相菅義偉16日在華盛頓舉行首腦會談，決定在牽制中國和朝鮮無核化方面密切合作。兩國首腦還決定，作為印度太平洋上強大的民主國家，在應對中國的挑戰、東海、南海和朝鮮問題上進行合作。為此，他們還闡明了加強韓美日合作的立場。兩國還承諾，將在包括5G通信網絡、半導體供應網、人工智能等技術領域的安全、經濟領域開展全面合作。 此次美日首腦會談的結果再次證明，美國外交的首要課題已轉移到亞洲，即牽制中國。美國繼在日本和韓國開始了國務卿、國防部長同行的第一次巡訪外交後，作為就任總統後的第一次面對面會談的對象選擇了日本，這表明了美國挽同他國包圍中國的決心。最重要的是，此次美日首腦不僅在安保和經濟領域，而且擴大到尖端技術和人權、價值領域，顯示出了為全方位牽制中國而齊心協力的意誌。 進一步加強的美日關系將對預定於一個月後舉行的韓美首腦會談產生影響。美國很有可能要求韓國也參與同樣水平的中國牽制路線，一直在美中之間走鋼絲外交的韓國勢必陷入兩難境地。就美日領導人提及敏感的臺灣海峽問題，中國強烈抨擊說：“這是粗暴幹涉中國內政的行為。”對於韓國來說，面對站在美國一邊的日本的選擇，不能只是袖手旁觀。 美日兩國密切接觸不僅會在不久後出臺美國的新對朝政策上，而且在為改善韓日關系的美國的斡旋作用上，也會進一步加強日本的氣息。菅義偉針對朝鮮提出“所有大規模殺傷性武器和彈道導彈的CVID（完全、可驗證、不可逆轉地廢棄）”，以及訪韓的美國氣候變化特使約翰·克裏就日本在核電站核汙水排放入海問題表示“我不認為介入是妥當的”，這都進一步把韓國外交逼向角落。 就韓國政府而言，雖然把重點放在韓美同盟上，但同時也面臨著不與最大貿易國中國抗衡，還要通過談判解決朝核問題的艱難課題。但是，中美矛盾越激化，憑借模棱兩可的走鋼絲外交無法解決任何問題，只能被擠成局外人。如果不能與同盟保持一致，只會引起不信任和排斥。現在迫切需要的是，確認基於國際規範和原則的合作和聯合精神並調整行動幅度的“智慧的同盟外交”。

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