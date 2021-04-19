自由的價值. April. 19, 2021 07:26. . “唯一確定而不止步的改善源泉是自由。”——約翰·斯圖爾特·密爾《自由論》 “為個人自由而制定的政策，才是真正唯一的進步政策。”——弗裏德裏希·哈耶克《通往奴隸之路》 無論是個人還是國家，都渴望改善、進步、繁榮。很少有人知道，改善、進步、繁榮的源泉在於自由。令人嘆息的是，在任何教育過程中，甚至在大學裏，都沒有教授自由的意義和重要性。 追求幸福是人類的本性，每個人都是自己生活的主人，因此不受幹涉和控制、自由的時候才是幸福。似乎沒有人討厭自由，但出乎意料的是很多。他們不喜歡多樣性，對思考本身感到厭煩，希望別人替他們決定世上的一切。 人類的繁榮與自由的擴大同步。人類比以前富裕，得益於自由的擴大。拿當今世界上生活水平高的國家和生活艱難的國家相比，越是自由的國家，生活得越好。沒有自由的共產主義國家裏，沒有過好日子的國家。 我們生活在自由受到限制、而不是自由被擴大的時代。因為他們向往的是大政府。法律的數量越多，預算規模越大，政府就越大，個人的活動就越受限制，自由也就越少。國家繁榮之路在於擴大自由和建立小政府。有些人把平等放在自由之上。這是一個錯誤的主張。因為把平等淩駕於自由之上的社會最終既不能實現平等，也不能實現自由。更強調自由的社會，能同時實現更大的自由和更大的平等。在強調平等的國家，加深不平等的事例比比皆是。

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