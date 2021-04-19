青瓦臺新設防疫企劃官，引發醫療界與政界“房上蓋房”爭議. April. 19, 2021 07:26. by 金成圭 sunggyu@donga.com. 圍繞青瓦臺新設總統防疫企劃官問題，正在醫療界和政界引發爭議。有人擔心會成為不必要的“房上蓋房”，也有人批評說，任命國立癌癥中心教授奇牡丹的做法也不妥當。 “國民力量”黨議員尹熙淑18日在自己的臉書上發表文章評價說：“在確保疫苗戰爭如火如荼的時候，（新任企劃官）對普通國民進行了蠱惑。”尹熙淑在承認設立防疫企劃官的必要性的同時表示：“（奇企劃官）多次表示確保疫苗並不重要，因此被專家批評為‘為政權代言，甚至背叛自己領域的學問’。” 此前，“國民力量”黨常任副發言人黃圭煥前一天表示，“（奇企劃官）在參加TBS廣播《金禦準的新聞工廠》節目時曾表示‘新冠疫情擴散是因為光復節集會’等，表現出令人質疑其作為專家的資質的陣營式主張”，要求撤銷任命。在野黨甚至針對奇牡丹的丈夫、共同民主黨慶尚南道黨梁山市甲地區委員長，提出了“報恩人事”的疑惑。 醫療界也出現了類似的聲音。大韓醫生協會會長崔大集表示：“在新冠疫情初期，對於沒有阻止來自中國的入境者、不急於確保疫苗等政府失策，奇企劃官做出了很多將其正當化的發言，醫療界認為問題很大。”崔大集聲稱：“在防疫和疫苗都處於危機的情況下，這樣的人事安排讓人懷疑政府解決疫情的決心。” 但也有意見認為，需要有人向總統提出有關防疫的專業建議。也有人評價說，雖然為時略晚，但為了尋找疫苗供需難的突破口，累積國內外信賴的過程是有必要的。防疫部門的一名高層負責人表示：“有人分析說，此次人事安排具有對疾病管理廳的不信任和警告的意義。青瓦臺應該抱著承擔責任，透明收集各界意見的姿態，建立信任關系。”

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