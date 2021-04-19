—28桿！高寶璟時隔3年再次奪得LPGA巡回賽冠軍. April. 19, 2021 07:27. by 金正勛記者 hun@donga.com. 在15歲的2012年以業余選手身份出戰的美國女子職業高爾夫(LPGA)巡回賽CN加拿大公開賽上，她首次獲得了冠軍。此後壹路春風得意。轉為職業選手後，她直接登上了新人王寶座，還獲得了大滿貫賽的冠軍。2015年，她以18歲的年齡登上了女子高爾夫世界排名第壹的位置。直到10多歲時的2016年，她共14次捧起了LPGA巡回賽冠軍獎杯。“天才少女”這個綽號非常適合她。 但進入20多歲後，她卻壹改往日的面貌。在2018年4月的美迪惠爾錦標賽上奪冠，是20多歲的唯壹冠軍。 似乎被遺忘的“天才少女”華麗復活了。新西蘭僑胞高寶璟(24歲)時隔3年再次以壓倒性的優勢奪得了LPGA巡回賽的冠軍。 18日，在美國夏威夷州歐胡島卡珀累高爾夫俱樂部(標準桿72桿)舉行的LPGA巡回賽樂天錦標賽最後壹輪第4輪比賽上，高寶璟抓下7支小鳥球，打出低於標準桿7桿共65桿的成績。高寶璟的最終總成績為低於標準桿28桿共260桿，領先金世煐(28歲)、朴仁妃(33歲)等並列第2位的集團7桿，獲得了30萬美元(約3.3億韓元)的冠軍獎金。如果按日期計算，這是時隔1084天的冠軍。第16次捧起LPGA巡回賽冠軍獎杯的高寶璟表示，“我想我今天展示了自己能打出的最好的高爾夫”，“相信自己並保持自己的比賽節奏，這似乎帶來了好結果。” 最近，到處都可以確認她的復活征兆。高寶璟在此次大賽之前，在今年的4場比賽中，包括兩次亞軍在內，共三次進入前十名。在本月初舉行的大滿貫賽事ANA全日空錦標賽最後壹輪比賽上，她還打出了低於標準桿10桿共62桿的好成績。 長期與冠軍無緣的高寶璟表示，最近看到在美國職業高爾夫(PGA)巡回賽上難得奪冠的喬丹•斯皮思(28歲•美國)和松山英樹(29歲•日本)等選手的奪冠後，獲得了希望。高寶璟說：“我曾有過懷疑自己能否再次奪冠的時候”，“看到奪冠已經很久的斯皮思和松山優勝，我也有了能否趕上他們的結果(奪冠)的希望。”過去曾占據男子高爾夫世界排名第1位的斯皮思本月初在瓦萊羅得克薩斯公開賽上時隔3年零9個月再次奪冠，松山英樹也在大滿貫賽事美國大師賽上時隔3年零8個月再次奪冠。 在韓國企業贊助的此次大賽上，韓國選手表現十分出色，5人進入了“前10名”。朴仁妃射下1頭老鷹，抓下7支小鳥球，僅當天就減少了9桿，並最終以低於標準桿21桿共267桿的成績與當天減少7桿的金世煐壹起以並列第2位的成績結束了比賽。與高真榮(26歲)爭奪世界排名第壹的朴仁妃從當天的16號洞(3桿)開始到18號洞(4桿)，連續3洞抓下小鳥球，獲得了亞軍。高真榮沒有參加本次比賽。 去年在大滿貫賽事美國女子公開賽上意外奪冠的“LPGA巡回賽新秀”金阿林(26歲)當天射下1頭老鷹，抓下5支小鳥球，吞下1個柏忌，打出低於標準桿6桿共66桿，最終以總桿低於標準桿18桿共270桿的成績結束了比賽。這是金阿林進入LPGA巡回賽後首次進入前十名。

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