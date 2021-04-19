外婆留下的愛…《愛•回家》奶奶去往天國. April. 19, 2021 07:27. by 李浩載記者 hoho@donga.com. “奶奶，奶奶。我是李導演……” 16日晚，執導電影《愛•回家》(2002年)的李廷香導演(57歲•女)與該片的主人公金乙芬奶奶進行了視頻通話。金奶奶因為健康問題變得非常衰弱，但眼神依然如故。李導演表示：“如果新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)疫情解除，我壹定會去探望您的。再堅持壹會吧”，然後掛斷了電話。 但是金奶奶最終在17日淩晨因老衰去世。享年95歲。放在金奶奶靈堂上的遺照是她2002年接受東亞日報采訪時拍攝的照片。金奶奶的兒媳婦說：“老人年紀大了，病治了兩年，去世了。”在18日的通話中，李導演說，“聽說堅持幾天的話，健康狀況會再次好轉……”，哭了起來。 《愛•回家》講述了7歲的首爾小朋友來到連電視都沒有的山村外婆家生活時發生的事情。金奶奶將飾演照顧女兒托付的外孫相宇的77歲語言障礙老人。當時她與飾演孫子的演員俞承豪(28歲)緊密合作，帶來了很大的感動。也有很多觀眾流下了眼淚。電影吸引了430萬名觀眾，票房也獲得了成功。完全沒有演戲經驗的金奶奶在大鐘獎電影節上獲得了歷代最高齡新人女演員獎提名。 當時準備電影的李導演找了具備3個條件的老奶奶演員。主人公留著小辮子，腰拘僂著，看起來像七歲小孩，身軀也不會很大。經過壹番苦尋，李導演終於在忠清北道永同郡上村面芝通磨村找到了金奶奶。 不知道電影結局的奶奶後來在送走孫子的場面中完全投入感情，因為傷心而大哭。李導演在自己成長的過程中與外婆的感情非常特別。電影最後加入了“獻給這片土地上所有的外婆”的句子，表現了生前沒能對外婆說的愛。 此後，李導演每年秋天都會陪金奶奶壹起吃飯，進行交流。《愛•回家》拍攝後，奶奶對電影產生了濃厚的興趣。據說，每當李導演帶著想要見奶奶的演員或工作人員去時，她都會開玩笑說：“(李導演)經常換男朋友啊。”李導演說：“奶奶在拍攝電影時和拍攝後都表現得親切、有氣度。壹輩子都不會忘記和奶奶壹起拍電影的記憶。希望奶奶在天堂也能幸福。” 遺屬有1男1女。靈堂設在首爾江東聖心醫院，19日上午4時50分出殯。02-2152-1360

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