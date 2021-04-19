告知5•18運動的“鬥士會報”朴龍俊字體將制作成數碼字體. April. 19, 2021 07:27. by 李亨胄 peneye09@donga.com. 制作告知5•18民主化運動當時慘狀的印刷品《鬥士會報》的朴龍俊烈士的字體將制作成數碼字體。 (私)地區公共政策平臺“光州路”18日表示，截止到下月27日，將進行朴龍俊“鬥士會報體”字體制作項目。制作工作由大邱南區的Daon Communication負責。該企業曾制作過白凡金九、安重根、尹奉吉、尹東柱、韓龍雲先生的獨立字體、2•28民主化運動紀念字體、高麗大學宣傳漫畫等。 Daon Communication代表黃錫賢(45歲)表示：“我壹直很好奇歷史上有沒有重要的5•18相關字體。我壹定要制作5•18紀念書體。”黃代表計劃贊助朴烈士字體制作所需費用的壹半。 曾是孤兒的朴龍俊烈士(1956~1980年)白天從事擦皮鞋、印刷工的工作，晚上上高中。1973年進入光州YWCA信用合作社，1978年參加了光州地區第壹個勞動夜校“野火夜校”。 朴烈士的印刷技術和字體都很不錯，5•18當時他與夜校教師和學生們壹起制作並發行了《鬥士會報》。《鬥士會報》從1980年5月21日到26日共制作了10期。“戒嚴當局的壓迫、捏造虛假事實，但民主化鬥爭的熱情正在全國範圍內擴散”等，在新軍部的檢查導致媒體無法報道慘狀時，《鬥士會報》把光州消息告知給外界。 1980年5月27日，朴烈士在光州YWCA被戒嚴部隊的子彈擊中身亡。光州路常任理事白喜正表示：“字體制作是通過純粹的市民募捐進行的。字體將從下月21日開始在光州路的官網上進行下載。”募捐將通過非營利市民團體“想象樹分享之家”(www.socialfunding.or.kr)進行。咨詢電話：062-514-2030

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