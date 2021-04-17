任期末改組內閣與青瓦臺，國政穩定取決於革新與合作治理. April. 17, 2021 07:20. . 文在寅總統昨天提名前行政安全部長金富謙為國務總理候選人，接替表明辭意的丁世均國務總理。包括因韓國土地住宅公社事件而被受理辭呈的國土交通部長邊昌欽在內，在任時間較長的科學技術信息通信部、產業通商資源部、雇傭勞動部和海洋水產部的部長也被更換。文在寅還任命前議員李哲熙為已經辭職的青瓦臺政務首席秘書崔宰誠的繼任者。通過此次青瓦臺和內閣的“一口氣兒”改組，文在寅政府的任期末陣容已經確定。 金富謙曾是在野黨勢力強大的大邱、慶尚北道地區的四選國會議員，曾擔任現政府首任行政安全部長。但有人評價說，他是“親文在寅色彩較淺的非主流人士”。新任政務首席李哲熙也不是“核心親信”，一直表現出非主流傾向。文在寅將非主流執政黨人士提拔為國政運營核心職務，在一定程度上體現了接受4月7日的再補選民心。 在此次再補選中，民心對文在寅政府執政4年以來積累的傲慢、偽善和無能進行了審判。那麽，政府就應該摸索改變此前違背國民意願的政策基調。但是，文在寅雖然表示“將嚴肅接受國民的問責”，卻回避提及國政革新問題。相比改革，更註重維持現政策基調。這不禁讓人產生疑問，這是不是想在不進行根本性國政改革的情況下，以排除強硬的親文傾向的人士來做點革新的表面文章。 去年，在法務部長秋美愛和檢察總長尹錫悅之間的矛盾達到最高潮後，文在寅總統啟用了可以和尹錫悅總長溝通的申鉉洙為青瓦臺民政首席秘書。但是因圍繞檢察長人事問題引發的民政首席秘書官“濫用職權”爭議，申鉉洙在任職3個月後被迫辭職。不能因為換了面孔就說是人事革新。如果總統的想法在“帝王式總統中心制”上不發生改變，部長和幕僚們的呼聲必然會減弱。 從今年下半年開始全面展開的總統競選將成為吸引眾多政策焦點的“黑洞”。在這種情況下，穩定地完成一直以來推進的國政課題是文在寅政府當前面臨的課題。為此，應在反省單邊主義式國政基調的基礎上，體現團結在野黨和國民的真正的合治。徹底啟動此前成為無用之物的朝野政協議體，也不失為一種權宜之計。此次人事調整應成為引來真正國政革新的契機。

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