美國國會議員們大聲呼籲“修改禁止對朝鮮傳單法》. April. 17, 2021 07:20. by 華盛頓=常駐記者 李正恩、權五赫記者 lightee@donga.com、hyuk@donga.com. “聽證會只是開始，而不是最後。” 主導美國國會下屬“湯姆·蘭托斯人權委員會”禁止對朝鮮傳單法聽證會的共和黨眾議員克裏斯·史密斯當地時間15日在聽證會結束後同《東亞日報》等部分媒體舉行視頻座談會時表示：“將觀察（韓國政府的）後續措施。”此番言論暗示，根據韓國政府的措施，今後還可能舉行聽證會。 湯姆·蘭托斯人權委員會當天舉行了兩個小時左右的有關韓國《禁止對朝鮮傳單法》和朝鮮人權問題的視頻聽證會。朝鮮自由聯盟代表蘇珊·索爾提、律師戈登·蒼、國際人權團體“人權觀察”亞洲局局長約翰·西普頓、昆西研究所首席研究員傑西卡·李、前駐俄羅斯大使李仁浩、律師田秀美等6人作為證人出席了聽證會。聽證會上還出現了敦促修改《禁止對朝傳單法》的聲音。和史密斯一起擔任湯姆·蘭托斯人權委員會共同主席的民主黨眾議員吉姆·麥格本表示：“如果可以重新討論，希望國會決定修改該法律。” 韓國統一部16日在新聞發布會上沒有直接對《禁止對朝鮮傳單法》聽證會進行評價和反駁，只是重申現有立場稱：“(《禁止對朝鮮傳單法》)是為了保護邊境地區居民的生命和安全而修訂的，將根據修訂宗旨予以履行。”

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