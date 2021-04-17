現代汽車和SK領導人之間的“電池同盟”取得成果. April. 17, 2021 07:20. by 郭道榮記者•徐亨錫記者 now@donga.com,기자. “整車和電池之間的合縱連橫開始了。” 現代汽車集團和SK Innovation將開發將於2024年上市的混合動力車(HEV)用電池。從開發初期階段開始，整車行業和電池行業聯手，這在國內尚屬首次。這是為了應對活躍在全球電動汽車市場的戰略同盟。也有分析認為，去年韓國國內各集團領導人之間的“電池會談”取得了成果。 現代汽車、起亞、SK Innovation16日表示，將著手共同開發HEV用內膽包型電池。現代汽車和起亞計劃從開發初期階段開始參與，從電池材料到具體規格都親自挑選。雙方表示，隨著車輛設計和電池制作同時進行，期待在性能和經濟性方面確保最適合車輛的電池。 據悉，現代汽車集團最近與三星SDI也著手共同開發HEV圓筒形電池。雖然上市時間尚未確定，但預計搭載在現代汽車的轎車HEV上。LG能源解決方案公司也在印度尼西亞建立合作法人，並正在就將其利用為東南亞電動汽車市場的據點進行討論。 去年5月至7月，現代汽車集團會長鄭義宣接連會見了三星電子副會長李在镕、(株)LG代表具光謨、SK集團會長崔泰源等，引領了“財界電池會談”。這是業界評價“集團間為攻占全球電動汽車市場而達成的共識，正轉化為今年實質性的整車-電池合作成果”的背景。 整車行業和電池行業的合縱連橫已經在全球電動汽車市場蓬勃發展。因為，面對爆發性的電動汽車市場增長勢頭，人們越來越擔心電池供求不暢。據市場調查企業SNE Research透露，2025年全球電動汽車電池需求量將達到1257千瓦時(GWh)，但供應量僅為1097千瓦時，電池需求量將首次超過供應量。 全球汽車公司正在積極介入電池的開發和生產。大眾集團在上個月15日(當地時間)發表本公司電池戰略的活動“力量日”上表示，將與瑞典電池企業Northvolt共同開發和生產角形電池。兩家公司成立了合資公司“Northvolt zwei”，正在推進在德國設立生產工廠相關事宜。 為了搶占高密度的新壹代電池市場，整車企業也付出了巨大的努力。GM通過與LG能源解決方案合作的“Ultium Cells”，正在進行新壹代高能電池的研究。豐田也與松下公司成立了“Prime Planet能源&解決方案”，共同開發新壹代全固態電池。 韓國國內電池業界相關人士表示：“在生產現場已經感知到了全世界電動汽車電池不足的可能性，國內外整車企業紛紛伸出橄欖枝”，“韓國企業為了搶占未來移動市場，應該進行多方面的合作。”

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