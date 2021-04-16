SK海力士批量生產“能儲存2000部電影”的企業用SSD. April. 16, 2021 07:24. by 郭道英 now@donga.com. SK海力士15日表示，已開始批量生產具有業界最高水平性能的企業用固態硬盤(SSD)產品“PE8110 E1.S”。預計3月末完成產品認證，從5月份開始向主要顧客公司供應產品。 此前的2019年6月，SK海力士在世界上首次成功開發了128層4D NAND。此後，公司又開發並批量生產了128層NAND基礎的企業用SSD產品群。 此次新產品以128層NAND為基礎，與前壹代96層NAND為基礎的產品相比，讀取速度最高提高了88%，寫入速度最高提高了83%。這壹速度可以在1秒內儲存壹部4GB(十億字節)容量的全HD級電影。該型號的最大容量產品PE8110 8TB(萬億字節)可以將2000部電影裝在壹個SSD中。 SK海力士方面解釋說，在大幅改善SSD產品性能的同時，讓電力使用量與上壹代保持相同水準，提高了能源效率。另外，即使更換現有系統，服務器也能立即識別，並改善設計，減少了發熱現象。售後服務(AS)期限也從3年延長到了5年。

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