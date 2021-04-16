文在寅“要主導全球半導體供應鏈”，重要的是實力而非空口. April. 16, 2021 07:24. . 文在寅總統昨天在青瓦臺召集三星電子、SK海力士等大企業的首席執行官舉行了經濟部長擴大會議。雖然是討論主要產業戰略的會議，但把重點放在半導體上。文在寅總統表示：“半導體產業是關系到韓國經濟現在和未來的核心國家戰略產業。我們應該繼續主導全球半導體供應鏈。”雖然說起來理所當然，但關鍵是是否有能夠支撐這樣做的具體的戰略、技術力以及強有力的推進意誌。 美國總統拜登正在向韓國企業施壓對美國進行投資。中國國家主席習近平宣布“半導體產業崛起”，並請求韓國予以合作。美國在技術和市場主導權等方面處於壓倒性優勢。中國去年占據了韓國半導體出口（以數量為準）的約40%。為了在不刺激任何一方的情況下維持全球市場，韓國政府和企業都需要制定細致的戰略。 文在寅總統表示：“除了現有的存儲器半導體外，系統半導體（非存儲器）也正在大幅增長，成為切實的出口主力產品。”但是，非存儲器的占有率連續10年停留在3%左右，世界排名第一的存儲器（DRAM、NAND）地位也在動搖。截止到去年，三星電子的DRAM市場占有率在5年間下降了5個百分點。NAND部門表示，美國美光公司將推出比韓國領先一步的第七代產品。 企業請求政府培養人才並提供投資援助。據說，今後10年裏每年還需要1500名半導體技術人員。但是，主要大學的半導體學科定員被已有40年的《首都地區整頓計劃法》所束縛。競爭國家利用稅額減免和補貼，向半導體企業投入了天文數字般的資金，但韓國政府的支援微不足道。 也有人分析說，在美國牽制追趕韓國的中國的時間裏，韓國擁有了拉開技術差距的時間。應該說，只有先進的技術才能在全球競爭中保障生存。韓國企業在拉大存儲器技術差距的同時，應集中一切力量在非存儲器領域趕超競爭企業。政府也應該拿出實質性的援助方案，而不是做表面文章。現在比任何時候都需要一種如果分心、瞬間就會成為失敗者的危機意識。

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