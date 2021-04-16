Netflix《樂園之夜》嚴太九：“拿出我內心共存的善與惡”. April. 16, 2021 07:25. by 金哉希 jetti@donga.com. Netflix電影《樂園之夜》的題目所包含的意義是矛盾的。樂園雖美，但在夜裏是看不見的。甚至連我是否在樂園裏也無從知曉。其中隱藏著美麗卻不美麗的諷刺。這種矛盾與電影情節壹脈相承。進行拍攝的濟州島風景雖然耀眼美麗，但其中隱藏著站在懸崖邊的朴太九(嚴太九飾)和金在研(全汝彬飾)的淒慘痛苦。屬於犯罪組織的太九對制造偽裝事故殺害生病的姐姐和年幼的侄子的人進行報復後逃往濟州島。在這裏他見到了失去家人，和軍火商叔叔壹起生活的時間不多的患者在研。 該片的矛盾與主演嚴太九(38歲)也很相似。繼前作《中國城》的宇坤和《密探》的橋本之後，此次他又完美消化了做事滴水不漏的冷血硬漢形象，但鏡頭外的樣子卻是小心翼翼的。他身上有著這樣的修飾語。“內向的黑幫大哥”“害羞的反派”。14日記者見到的他開口說：“我的身體裏好像有各種各樣的自我。” “小時候和家人壹起蹦蹦跳跳玩耍的樣子、和朋友們玩耍的樣子，還有其他沒有展現過的樣子，好像都有各種各樣的自我存在。我的內心善惡共存，唯壹能揭示出來的空間就是拍攝現場。好像在現場做了那種事情。” 這部作品因執導前作《新世界》的導演朴勛政的黑色回歸而備受關註。在商業電影中首次擔任主演的嚴太九表示，雖然有負擔，但他對“朴勛政式黑色電影”產生了欲望。原本精瘦體型的他，在導演要求他“找回健碩的黑社會感覺”的要求下，增加了9公斤體重。 “看到《新世界》時，至今還忘不了那種強烈的沖擊。《樂園之夜》雖然具備傳統的黑色結構，但隨著在研這壹角色的加入，加入了新的元素，產生了前所未有的黑色欲望。” 2005年在電影《親切的金子》中作為配角出道的他，不知不覺間成為了擁有16年演戲生涯的演員。但是，由於他性格害羞，所以曾認真考慮要不要放棄當演員。 “至今為止的演員生涯是奇跡。想放棄的瞬間真的很多。因為我經常很容易緊張，所以每時每刻都懷著恐懼和緊張的心情準備拍攝。盡管如此，比起過去的作品，還是能看到壹點點好轉，因此成為了支撐的力量。因為只集中於演戲，所以除了這個以外沒有其他特長。我壹直以來抱著不斷磨礪的想法堅持到現在。” 他說，即使是靜止不動的場面，也覺得完全就是那個角色的瞬間，對自己來說那就是“樂園”。 “似乎不存在作為某個場所的樂園。現在有壹種感覺無比美好的剎那。拍攝辛苦準備的場面的瞬間，結束辛苦的活生生的演技後坐在車裏的時候。安心的那短暫的瞬間似乎就是樂園。”

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