意大利著名TV主持人“撕眼睛貶低東方人”惹爭議. April. 16, 2021 07:24. by 金藝允記者 yeah@donga.com. 意大利著名電視節目的男女主持人因在節目中橫著撕眼睛等貶低東方人的行為，受到了強烈的指責。據《獨立報》等媒體報道，13日在意大利地面波頻道Canal5播出的時事諷刺節目《Striscia la Notizia》中，男女主人公加裏•斯科蒂(65歲)和米歇爾•洪奇克(44歲)壹邊模仿東方人不太擅長的發音，壹邊橫著撕開雙眼大笑。 斯科蒂在介紹意大利當地媒體《RAI》的中國北京分社時，雙手撕開眼睛，接連把“RAI”發音成“LAI”，笑得合不攏嘴。洪奇克也邊撕開眼睛邊發出讓人聽不懂的聲音。這是典型的貶低行為，其中含有東洋人不能正確發音字母“R”的偏見。據悉，約有470萬人觀看了該節目。 在揭發時尚界內部的Instagram賬號“減肥普拉達”上出現這壹場面後，對兩人的指責聲不斷。網民們紛紛留言稱“作為意大利人，我感到很慚愧”、“在節目中正式道歉吧”等，反應熱烈。社交媒體上也廣泛流傳著“#停止憎恨亞洲人(#StopAsianHate)”的標簽。演員兼模特的洪奇克、過去曾擔任眾議院議員的斯科蒂壹直以來積極維護女性和性少數者的權利，因此不少人對兩人的行為表示憤怒。 洪奇克14日在Instagram上寫道：“雖然不是故意的，但我知道現在是人們對自己的權利非常敏感的時期。沒有考慮到這壹點是我的錯。”但是，上月該節目中壹名出演者對黑人兒童使用“黑鬼(N****)”壹詞的事實被曝光後，爭議壹直未平息。

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