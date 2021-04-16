“國民力量”黨與國民之黨展開合並心理戰. April. 16, 2021 07:25. by 全宙榮記者、尹多彬記者 aimhigh@donga.com,empty@donga.com. 在4月7日再補選獲勝後，“國民力量”黨和國民之黨就兩黨合並問題展開了持續一周的心理戰。“國民力量”黨代理代表兼院內代表朱豪英15日表示：“下周內將得出（關於兩黨合並的）結論，可能會有好的結果。”而國民之黨院內代表權銀姬則明確劃線說：“兩黨合並必然需要很長時間。” 朱豪英當天參加一檔佛教廣播電臺節目時表示，“將於16日舉行議員全體大會，整理對兩黨合並的意見，並於19日舉行全國市、道黨委員長會議進行整理”，提出了下周內與國民之黨合並有關的日程。他還表示：“（在討論合並問題時，國民之黨）沒有提出股份要求。財產關系也非常幹凈。（國民之黨）事務處的職員的人數幾乎是一位數，因此，如果合並，不會妨礙會面。”對於兩黨合並和全黨大會的先後關系，他強調：“更多的意見認為，在兩黨合並後舉行全黨大會更為合適。” 相反，國民之黨院內代表權銀姬當天出席YTN廣播電臺節目時表示：“國民之黨決不是‘國民力量’黨的衛星政黨。（兩黨合並）必然需要很長時間。”此番言論同朱豪英的態度存在差異。另外，就“國民力量”黨內部出現的吸收合並主張，權銀姬表示：“以議席數為準，（把國民之黨當作）吸收合並的對象，是設定中立和實用價值並獨立結社的國民之黨根本無法預料的內容。” 就合並問題，“國民力量”黨內部也沒有整理出意見。據悉，在當天上午舉行的緊急對策委員會會議上，出現了“不要急於求成。合並不是理所當然的事情，我們也應該詢問黨員的意見”的看法。 此外，多數緊急對策委員會委員向朱豪英施壓說：“只有盡快就（有關黨代表決定參加競選的）去留問題表明態度，矛盾才能得到解決。因為兩黨合並和黨權問題，選舉後解決民生和創新的‘黃金時間’每天都要消耗。”據悉，朱豪英對此表示：“從未謀求私利而搞政治。我不想繼續任期直至5月份。”

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