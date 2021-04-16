新冠三重苦下，青年痛苦指數創最高值. April. 16, 2021 07:26. by 世宗=南建佑記者、世宗=宋忠賢記者 woo@donga.com,balgun@donga.com. “家-咖啡廳-網吧-便利店-家”。 這是夢想成為作家的大學生安智婉（24歲，女）去年的日常行程。想要承擔包括月租15萬韓元在內的每月60萬韓元生活費，她就得幹“兩份”或“三份”兼職。安智婉說：“如果每周雇傭15個小時以上，店鋪老板們就要支付周休津貼，所以只雇傭14.5個小時。只能幹好幾個兼職。” 每當有人說“年輕人逃避危險工作”時，安智婉就會感到遺憾。最近，她在生產口罩和手消毒劑的工廠中從事生產物品的工作，結果患上了腱鞘綜合癥和關節炎，很是辛苦。連去醫院的時間都抽不出來。她說：“每當管理人員說‘你幹不快的話，誰都可以代替你上場’時，我很傷心。顧不上無理地加快速度會傷身體。找工作很困難，但生活費用卻不斷上漲，太累了。” 飽受就業難和生活苦的安智婉的話中，展現了在我們鄰裏可以看到的青年們的痛苦。15日，《東亞日報》和現代經濟研究院計算出的“青年經濟痛苦指數（Misery Index）”去年為113.36，是能夠分析的2015年（100）以來的最高值。經濟痛苦指數是失業率和物價上漲率之和。美國布魯金斯研究所經濟學家阿瑟·奧坤為把經濟生活質量數值化而進行了研究。青年經濟痛苦指數是由青年(15歲至29歲)的體感失業率和青年消費比重較高的外出就餐費、居住費等計算出來的青年物價指數上漲率。 找不到打工崗位的失業難和飆升的生活物價等青年的經濟困難使他們產生了心理上的挫折感。本報和JobKorea在3月向20歲至29歲的青年詢問“現在最迫切的是什麽”，結果回答“錢”（58人）、“就業”（33人）、“工作”（13人）等的人最多。回答“愛”“夢想”等單詞的人不多。對於“幾年後能擁有自己的房子嗎”的問題，30.1%的應答者稱“不可能”。 有人分析說，在4月7日再補選中，表現出了就業困難、生活困難、社會孤立等生活在新冠時代的二三十多歲的“三苦一代”的壓抑的憤怒。專家們指出，不應只從就業的角度看待青年問題，而應從多方面擴充職業教育、心理咨詢等針對青年的社會安全網。檀國大學經濟系教授金太基建議說：“一段時間以來，政府和執政黨一直把精力集中在‘賣青年’上，試圖通過創造公共工作崗位或提供青年津貼的方式來贏得人心。應該集中進行職業教育，營造民間創造工作崗位的環境。”

한국어