美職棒大聯盟128年固定不變的“投球距離18.44米”或將發生改變. April. 16, 2021 07:25. by 李憲宰 uni@donga.com. 美國職棒大聯盟(MLB)事務局為了增加棒球趣味，正在進行大型實驗。即，將投球距離比現在增加30厘米左右。投手和捕手之間的距離，更確切地說，從投球板到本壘板後方的距離約為18.44米(60英尺 6英寸)。128年前的1893年這樣規定後，壹直沿用至今。 但是MLB事務局15日表示，從今年下半年開始在獨立運營的大西洋聯賽中，將把投球距離增加30厘米左右，達到約18.75米(61英尺6英寸)。之所以進行這種革命性的實驗，是因為隨著三振增加，場內擊球減少，球迷的興趣下降。 實際上，隨著投手們的投球球速加快，三振數大幅增加。去年頂級聯賽投手們的直球平均球速為每小時93.3英裏(約150.15公裏)，但每個擊球位脫三振率高達23.4%。15年前的2005年，這壹數字為16.4%。美國職業棒球大聯盟投手們的身高比以前變高也是原因之壹。 下半年開始進行把投手踏板向後移的試驗是為了與上半年的數據進行比較。上半年，仍將照常在18.44米的距離下進行投球。 MLB事務局同時決定，在整個賽季中，將使用把指名擊球員和首發投手交替聯系在壹起的“Double-Hook”。Double-Hook是替換首發投手的球隊從那時起在剩下的比賽中不能利用指名擊球員的制度。指名擊球員的位置上應該使用替補擊球手或救援投手。MLB事務局解釋說：“這是為了進壹步提高首發投手的價值。”

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