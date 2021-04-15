曹溪宗“今年燃燈節活動大幅減少”…傳統文化廣場等將在線進行. April. 15, 2021 07:32. by 金甲植 dunanworld@donga.com. 今年的佛誕日(5月19日)燃燈節因新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)疫情而大幅減少現有活動，取而代之的是以網絡為中心進行。據大韓佛教曹溪宗透露，燃燈節的核心—燃燈隊伍和傳統文化廣場等多項活動將被在線代替。下月15日下午6時在首爾鐘路區曹溪寺舉行的燃燈節人類非物質文化遺產登載紀念儀式和包含克服新冠病毒國難願望的燃燈法會是可以彌補遺憾的活動。燃燈法會結束後，總務院長、圓行大師等佛教界領導人將手舉燃燈在曹溪寺壹帶行走等，簡單地展示燃燈隊伍。 在此之前，本月28日下午7時，在首爾市廳前的首爾廣場將在只有最少人員參加的狀態下，舉行奉祝莊嚴燈點燈儀式。下月14日至23日，首爾曹溪寺、奉恩寺、首爾市廳廣場、清溪川壹帶將舉行傳統燈展示會，將市中心各處染上形形色色的顏色。奉祝法要儀式將於佛誕日當天的5月19日上午10時在首爾曹溪寺遵守防疫守則進行奉行。

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