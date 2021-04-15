“像第壹次接種時壹樣，出現惡寒、肌肉痛等副作用”. April. 15, 2021 07:32. by 李眞漢 likeday@donga.com. 醫療團隊接力疫苗後期視頻認證繼第1次接種後，又連上了第2次接種醫療團隊體驗視頻。大部分是在接種瑞輝疫苗後的3、4個星期，第2次接種疫苗的醫務人員。雖然很多醫療人員表示，與第1次接種時相比，異常反應更加嚴重，但大部分接種者都表示可以忍受。 漢陽大學醫院救護人員朴智宇(音，下同)表示：“第1次接種時，有恐懼、擔心以及期待等情緒，胳膊部位接種後疼痛，第2次接種時，出現惡寒、發熱、關節痛等身體不舒服”，“但是壹天之後恢復了，疫苗接種後，急診室值勤時也能自信地接待患者了。不要太擔心，希望接種疫苗。” 漢陽大學醫院急診醫學科專業醫生鄭承教也表示：“第2次接種時出現了發熱和嘔吐等癥狀，但很快就好轉了”，“希望更多的人接種疫苗後，能從新冠病毒中解放出來，世界重新變得自由。”另外，全北大學醫院內科系重癥監護室護士朴曉貞表示：“第1次接種疫苗後，出現了低燒，第2次接種時清晨出現惡寒，並出了很多的汗，肌肉也很痛”，“但壹天後就恢復了。副作用不會持續太久，還可以忍受，為了防治新冠病毒，希望大家都壹起接種疫苗。” 原子能醫院診斷檢查醫學科科長李鎮京和核醫學科科長林壹韓在第1次接種時發送了視頻，這次又發送了第2次接種後記。李科長說，第2次接種時沒有特別的癥狀。林科長表示：“感覺像是患了流感，所以睡覺時保持暖和，之後再沒有特別異常。”

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