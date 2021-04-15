“可以吃日本產的水產品嗎？” 不安感增加. April. 15, 2021 07:32. by 金鎬卿 kimhk@donga.com. “可以吃日本產的真鯛生魚片嗎？” 日本政府決定最早從2023年開始排放福島第壹核電站的汙水，因此對日本水產品的不安感正在加大。據海洋水產部14日透露，去年進口最多的日本水產品是扇貝，占全部日本產水產品進口量的28.8%。其後依次為鯛魚(13.4%)、海鞘(11.7%)、魴魚(8.7%)等，進口量較多。扇貝和海鞘主要來自日本最北端的北海道，魴魚和鯛魚則多出現在九州和四國附近海域。 目前進入韓國的日本產水產品是在距離福島較遠的地區捕撈的。福島等附近8個縣生產的水產品在2013年以後被禁止進口。另外，日本產水產品在登上國內餐桌之前，必須經過韓國政府的放射能檢查。從2016年至今，日本產水產品中從未檢測出放射性物質。因此，專家們認為被放射能汙染的日本產水產品在國內流通的可能性很小。 但是，不少人擔心，停留在日本被汙染海域的魚類可能會在韓國海域被捕捉到。但是，海洋水產部副部長朴俊英13日表示：“這種可能性很小。”即使同壹品種，國產和日本產的移動路徑也不同。例如，被稱為“國民魚”的青花魚，國產青花魚是在東海產卵後往返於東海和西海的“黑潮系群”，而日本產青花魚是密布日本列島和太平洋並在其間洄遊的“太平洋系群”。 盡管如此，也有不少人擔心海上沒有國境，不能安心。汙水順著海流總有壹天會到達國內海域。即使按照日本政府的計劃，在排放前過濾放射性物質或稀釋到法律標準以下，但放射性物質總量本來就很大，而且大規模排放時對海洋生態系統和人體造成的安全性尚未得到驗證。 政府為了防止日本產水產品偽裝成國產品，決定強化原產地標識的違反管制等，打造更加嚴密的安全網。同時還在討論在排放汙水時禁止進口所有日本產水產品的方案。

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