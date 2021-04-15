文在寅：“日本排放核汙水，要研究是否向國際海洋法法庭提起訴訟”. April. 15, 2021 07:32. by 黃炯?, 具特敎 constant25@donga.com,kootg@donga.com. 韓國總統文在寅14日就日本政府決定向海洋排放福島第一核電站放射性汙染水一事指示：“包括臨時措施在內，要積極研究向國際海洋法法庭提起訴訟。” 青瓦臺發言人姜瑉碩表示，文在寅在當天的參謀會議上做出了上述表示。臨時措施是指，在國際海洋法法庭做出最終判決之前，為保護紛爭當事人的利益，要求日本不得將汙染水排入大海的一種“臨時處理”。青瓦臺法務秘書室根據文在寅的指示，從當天起進入法律上的研究。直到前一天，韓國政府還就向國際海洋法法庭起訴一事表示，“收集數據後才能做出判斷”，態度相對保留，但僅過一天就改變了立場。這可能是考慮到輿論對政府應對的批評。 此外，當天在青瓦臺舉行的日本駐韓國大使相星孝一遞交國書儀式結束後舉行的談話中，文在寅表示：“我不得不說這句話。對於日本決定向海洋排放核電站汙染水一事，作為地理位置最近而且共享海洋的韓國，感到非常擔心。”他還囑咐：“你應該知道韓國政府和國民的擔憂，請向本國轉達。” 青瓦臺解釋說，在新任大使遞交國書儀式上，不是對對方國家和大使說些客氣話，而是對對方國家的政策表示擔憂，是非常罕見的事情。也就是說，對日本排放核汙水表示了強烈抗議。 此外，韓國原子能安全委員會14日表示，已向日本原子能規制委員會發送信函，敦促日方客觀、獨立地審查有關向海洋排放福島核電站汙染水方針的決定，並要求在徹底監督核汙水處理履行過程後，透明地共享結果。

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