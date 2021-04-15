“對於運動員來說，舉辦奧運會是……”東京奧運會G-100媒體日. April. 15, 2021 07:33. by 鎮川=金正勛記者 hun@donga.com. “對於運動員來說，舉辦奧運會是關系到‘人生’的問題。” 對於因新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)疫情而對舉辦奧運會持否定態度的提問，韓國擊劍的招牌明星具本佶(32歲)做出了上述回答。14日，“東京奧運會G-100媒體日”在忠北鎮川國家代表選手村舉行。正如他所說，奧運會是運動員長久以來翹首以盼的夢想舞臺。由於新冠肺炎疫情，由於東京奧運會推遲了壹年開幕，所以準備5年的代表選手們的覺悟比以往任何時候都更加迫切。 大韓體育會會長李基興當天第壹句話就是“將全力支援選手們，使他們不受外部問題的影響，只專註於比賽”。對於新冠病毒、放射能問題等外部焦點問題，體育會將提供壹切支援，以免選手們操心。 但是，包括李會長在內的體育界高層相關人士並不知道與選手們的競技水平直接相關的疫苗接種的確切日程和計劃。選手村村長申致容表示：“目前文化體育觀光部或疾病管理廳還沒有規定具體要註射哪種疫苗的方針。”代表團團長張仁和表示：“只有政府指示才能確定疫苗問題。”李會長表示：“雖然決定4月中旬左右接種疫苗，但聽說(發生血栓爭議的)阿斯利康疫苗問題爆發後需要壹段時間”，“接種時間即將確定。”他沒有透露接種疫苗需要與政府當局進行何種協商程序。 在新冠病毒這壹特殊狀況下，選手們向著決戰的鬥誌依然高漲。2012年倫敦奧運會體操金牌得主梁鶴善(29歲)表示，“去年體操大賽只舉行了壹場，受新冠肺炎疫情影響很大。因為沒有大賽，包括我在內，很多選手都失去了目標意識”，“正如人類是適應動物的說法壹樣，很好地適應特殊情況，G-100也姍姍來遲，像倫敦時壹樣取得好成績才是目標。因為有很多有潛力的選手，所以在體操項目上應該能拿到很多獎牌。” 首次參加奧運會的乒乓球女子代表隊選手申有彬(17歲)也表示：“因為新冠病毒沒有比賽，所以沒能應對好彌補點，雖然很遺憾，但是練習的時間反而增加很多，感覺似乎更好了。”

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