731名確診患者，令人不安的疫苗供給……文在寅的“有自信”依據何在？. April. 15, 2021 07:33. . 昨天，新增新冠確診病例為731例。這是自1月7日出現832名以來，時隔97天出現的最高患者。上周初為400人的確診人數，8日增至700人，6天後再次增至700人，事實上第四次大流行已經開始。保健福祉部長權德喆表示：“危機狀況到了要死要活的地步。” 再加上疫苗供給不穩定，危機感進一步加深。美國食品和藥物管理局和疾病控制預防中心勸告，停止接種發生血栓副作用的強生（楊森）疫苗。韓國簽訂了600萬份強生疫苗的購買合約，但還沒有確定具體的引進日程。在這種情況下，再加上副作用問題，強生疫苗何時進入韓國變得更加不確定。 其他疫苗的供給也不理想。莫德納首席執行官去年底曾與文在寅總統通電話，決定從今年5月開始提供2000萬人份的疫苗，但隨著莫德納優先向美國提供疫苗，人們擔心韓國的疫苗供給可能會被推遲。韓國購買2000萬人份的諾瓦疫苗，目前還沒有得到全世界的使用許可。這與文在寅總統12日言稱“我可以自信地說，我們正在大幅降低疫苗供給的不確定性”是完全不同的現實。 從目前的情況看，更加徹底地遵守保持社交距離和防疫守則是防止新冠疫情擴散的現實方法。但由於國民的疲勞度累積，加上迎來春季移動量大幅增加，娛樂設施持續非法營業的事例也陸續浮出水面。政府表示，“有必要綜合判斷本周的情況，討論調整保持社交距離和限制營業時間相關等加強限制措施”，提出了上調保持社交距離級別、縮短營業時間的可能性。 如果政府想再次要求國民承受不便和犧牲，就必須以國民對政府的信任為支撐。為此，政府必須透明地公開有關疫苗的信息。在疫苗供求和接種方面出現差池的情況下，如果只強調11月份的集體免疫目標，可能會對國民造成“希望拷問”。具體、詳細地告知何時供應多少疫苗、產生副作用的擔憂有多麽嚴重等問題，如果有必要就向國民征求諒解，這才是恢復信任的方法。

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