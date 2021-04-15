堅強不屈的人間楷模. April. 15, 2021 07:33. . 一個穿粉紅色連衣裙的女人孤零零地坐在幹草叢生的原野上。兩只瘦削的手臂吃力地支撐著身體，擡起頭凝視著遠處的自己的家。這女人到底是誰，在草地上一個人這樣? 安德魯·懷斯在20歲時舉行的首個個人展上，作品銷售一空，早早地預感到將會取得成功，但給他帶來最高榮譽的是31歲時畫的這幅畫。畫中的模特是生活在美國緬因州的名叫克裏斯蒂娜·奧爾森的女性。在妻子貝奇的介紹下，兩人從7年前就認識，既是鄰居又是朋友。從小就患有退行性肌肉疾病的奧爾森從30歲開始完全不能走路，但是堅決拒絕使用輪椅。就像這裏描述的一樣，她喜歡用雙臂拖著下身走路。作者從窗外看到她爬著穿過田野的樣子，得到了靈感。當時奧爾森55歲，但在畫中顯得非常年輕。因為在畫頭發和上身部分時，他選擇了26歲的妻子作為模特。題目為《克裏斯蒂娜的世界》，不是指她弱小的身體，而是指她堅強的精神世界，表達了對非凡地克服殘疾的朋友的敬意。這幅畫表現了在任何困難面前都不絕望的人的堅強意誌和生活態度。 懷斯雖然在完成此畫的那一年在紐約舉行了個人展，但專家們的反應非常冷淡。因為當時是像傑克遜·波洛克一樣的抽象畫家們受到關註的時期，所以人們認為這幅不是油畫而是使用現代畫法的現實主義畫落後於時代。但紐約現代美術館館長阿爾弗裏德·巴的想法卻不同。在了解到作品的價值後，當場買了下來。在館長的宣傳下，畫作逐漸出名，很快成為了紐約現代美術館的代表收藏品之一，同時也成為了20世紀美國美術的象征。奧爾森也成為了殘疾人堅強不屈的榜樣，她的家也成了景點。

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