日本決定向海洋排放福島核汙水……韓國：“無法容忍”. April. 14, 2021 07:29. by 東京=常駐記者 朴亨俊、權五赫記者 lovesong@donga.com. 日本政府13日決定，將儲存在福島第一核電站水罐中的放射性汙染水排放到海洋中。對此，不僅韓國、中國等鄰國，日本國內也出現了擔憂之聲。 日本政府當天舉行相關內閣會議，決定了核汙水處理基本方針。其主要內容為，對核汙水進行再處理後排放入海，使入海排放水的放射性物質的濃度低於法令標準。這是自2011年3月11日東日本大地震後，日本政府首次決定處理核汙水的方針。將由東京電力公司打造向海洋排放的具體計劃和設施，並從2年後開始排放。 日本首相菅義偉在內閣會議上表示：“處置處理水是廢棄核電站不可避免的課題，（我們）判斷，以政府徹底制定損害對策為前提，向海洋排放是現實的。”日本政府將核汙水稱為“處理水”，意思是已經進行了一次凈化處理。 即使用“多核素去除設備”處理核汙水，也會殘留放射性物質氚。日本政府計劃向核汙水中註入海水，將氚的濃度降低到日本規定標準的四十分之一，降低到世界衛生組織規定的飲用水標準的七分之一。但是，日本漁民和市民團體對此表示強烈抗議。全國漁業協同組合聯合會會長岸宏當天表示：“我們對此深表遺憾，絕對不能容忍。這不僅是福島，也是踐踏全國漁民想法的行為。” 韓國國務調整室室長具潤哲在13日舉行的相關部門次官緊急會議結束後表示：“對日本政府做出的排放汙染水海洋的決定深表遺憾。將把我國國民的安全放在首位，采取一切必要措施。”外交部第二次官崔鐘文當天召見了日本駐韓大使相星孝一，對日本政府的決定表示抗議。

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