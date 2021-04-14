三星電子史上最大規模紅利13萬億韓元，會流入股市嗎？. April. 14, 2021 07:29. by 金紫炫記者 zion37@donga.com. 16日，三星電子將支付史上最大規模的13萬億韓元紅利，證券界對此非常關註。 據金融監督院13日透露，三星電子將於16日向股東支付包括特別分紅在內的共13.1243萬億韓元的紅利。這是韓國國內證券市場歷史最大規模的紅利。具體來說就是，普通股每股354韓元(優先股355韓元)加上特別股息每股1578韓元。 據此，持有三星電子股份的約215萬名“東學螞蟻”也將獲得豐厚的紅利。據推算，向個人小額股東支付的紅利約為8000億韓元。 持有三星電子55%股份(以普通股為準)的外國投資者將得到約7.74萬億韓元的紅利。包括已故三星電子會長李健熙的普通股股份(4.18%)在內，會長壹家獲得的紅利將達到1萬億韓元左右，將用作繼承稅財源。 金融投資業界認為，史上最大規模的紅利壹下子解封，因此對股市也會產生影響。特別是，如果外國人獲得的7.7萬億韓元再次投資到國內股市，那麽在3100點左右橫行無忌的科斯達克指數或將再次迎來新壹輪的上漲趨勢。韓亞金融投資研究員李在萬(音)評價說：“外國人得到的紅利通常是再投資”，“考慮到三星電子的業績展望等，氛圍是肯定的。”

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