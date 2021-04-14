吳世勛市長在國務會議上建議引進簡易診斷工具. April. 14, 2021 07:29. by 姜昇賢, 朴民優 byhuman@donga.com,minwoo@donga.com. 新履職的首爾市市長吳世勛在就任後首次出席國務會議，向政府建議引進新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)簡易診斷工具和改善住宅公示價格制度等。 吳市長13日上午參加完國務會議後，在市政府召開的新聞發布會上表示：“會議過程中有過討論。希望今後能與首爾市就彌補缺點的方案等進行緊密討論。” 他接著說：“雖然簡易診斷工具的準確度有點低，但是可以發現無癥狀感染者，因此最終可以降低傳播的可能性。”首爾市長是地方自治團體長中唯壹參加國務會議的人。會議在政府首爾辦公大樓通過視頻進行了約1個小時。 就和政府頂著幹的住宅公示地價問題，從主張全面重新調查和凍結的現有立場後退了壹步。吳市長表示：“國土部的立場是早就預想到的。對於和地方自治團體共享公示價計算權限的提議，雙方以現行法律為基礎進行了協商。”他說：“問題不是公示價的上升，而是上升速度。公示價格幾乎上漲了近20%”，“考慮到公示價格上升對家庭的影響，希望政府做出立體判斷。” 對於出席國務會議壹事，他表示：“在有懸案問題時，將把它當作傳達民心的渠道。” 醫生出身的共同民主黨議員申賢榮當天就吳市長的“首爾型相生防疫”表示肯定，並稱其內容與自己主張的相生•溝通防疫相同。 申議員在與《東亞日報》的通話中主張：“只有合理的防疫守則，才不會引起抗議或抵抗”，“(像吳市長的主張壹樣)應該建立各營業場所相互溝通的結構，修正不合理的部分，制定合理的方針，而不是單向的。”

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