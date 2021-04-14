韓美研究機構：“朝鮮至2027年最多可擁有242枚核武器”. April. 14, 2021 07:29. by 權五赫 hyuk@donga.com. 韓美兩國研究機構13日發表聯合報告稱，到2027年為止朝鮮最多將擁有242枚核武器和數十枚洲際彈道導彈。 韓國峨山政策研究院和美國智庫蘭德研究所在當天發表的共同研究報告《如何應對朝核威脅》中推測，截至2017年，朝鮮核武器數量將增至最少30個到最多60個，每年增加12至18個。由此，預計到2027年，其規模將急劇增加至最少151個到最多242個。這是以朝鮮在2019年底掌握的鈈總量(30∼63公斤)和濃縮鈾總量(175∼645公斤)為基礎推算出的結果。 兩家研究機構還預測，2027年朝鮮的洲際導彈也將增加到數十枚，對美國本土的威脅將進一步增大。報告指出：“韓美兩國對在戰爭中利用性很高的朝鮮這種威力強大的武器尚未做好應對準備，也沒有計劃去準備。”報告分析稱，朝鮮不僅為了政權的生存，而且為了在朝鮮主導下實現統一，也不會棄核。 報告還提出了朝鮮隨著核能力日益提高而使用核武器先發攻擊等使用核武器的角本：以核武器為基礎，將首爾等主要城市作為“核人質”展開威脅和強壓戰略的可能性；在戰爭初期利用40∼60枚核武器突襲攻擊韓國的政治、軍事目標，試圖使韓美軍事力量和指揮控制無力化的可能性等。報告還預測，如果朝鮮擁有100枚以上核彈頭，將向海外出售，從而加速核擴散速度。 研究團隊表示：“為遏制朝鮮的核能力，韓美急需加強應對力量。為抑制朝鮮的核威脅，有必要在韓國部署搭載美國戰略、戰術核武器或核武器的中程彈道導彈。”報告還主張，有必要向韓國重新部署戰術核武器等，積極對朝鮮施壓。參與研究的蘭德研究所的布魯斯•本內特博士在當天舉行的在線研討會上表示：“美國切實增強核威懾力並向韓國提供核傘保護是最佳方案。”

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