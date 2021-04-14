“共同戰勝新冠病毒”，韓流在土耳其響起. April. 14, 2021 07:30. by 金哉希 jetti@donga.com. 韓國駐土耳其文化院將舉辦介紹盤索裏、歌謠、嘻哈舞蹈、Trot等韓國文化的“2021線上傳統演出：讓我們壹起戰勝它！”這是為了讓“兄弟之國”土耳其國民克服新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)疫情帶來的困難。此次演出將通過韓國駐土耳其文化院YouTube賬號，從當地時間20日下午2時(韓國時間20日晚8時)開始，在網絡觀眾面前進行1個小時左右的現場直播。 國樂人朴愛理、舞蹈家Poppin賢俊、Trot歌手羅泰柱、韓國舞蹈家石藝彬將出演。Poppin賢俊將伴著音樂《Don＇t Stop》展示嘻哈舞蹈。石藝彬跳“水罐舞”。羅泰柱將演唱《加油，大韓民國》、《無條件》，並表演跆拳道Trot。擔任MC的朴愛理將演唱盤索裏《春香歌》中的《獄中思君》。朴愛理、Poppin賢俊、石藝彬也將壹起進行混合演出。演出將在首爾龍山區國立中央博物館劇場“龍”舉行。 另外還準備了嘉賓和觀眾們通過網絡實時溝通的時間。將討論因新冠病毒國家間交流受阻期間是怎麽度過的。以留下留言的觀眾為對象，通過抽簽贈送出演者的親筆簽名帽子和韓國品牌化妝品。韓國駐土耳其文化院院長朴基洪表示：“希望土耳其的韓流粉絲們能夠享受韓國文化，成為更深入了解韓國的機會。”

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