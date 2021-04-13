比裏約的38米耶穌像還要高……巴西打造43米高的耶穌像. April. 13, 2021 07:25. by 李恩澤 nabi@donga.com. 在以裏約熱內盧的象征——耶穌像而聞名的巴西，更大的耶穌像已呈現輪廓。被稱為“保佑者基督（Christ the Protector）”的高43米的耶穌像一旦完工，將成為世界第三高的耶穌像。 據英國廣播公司（BBC） 12日報道，正在巴西南部城市恩坎塔杜建設的“保佑者基督”的照片當天被公開。從2019年開始建造的該耶穌像頭部和雙臂已經完成，預計將於今年年底竣工。它比裏約熱內盧的名勝——遊客經常光顧的“救世主基督耶穌像”（高38米）還要高5米。雙臂的長度（寬度）為36米，內部將設置能夠載著遊客上到40米高度的電梯。 據英國廣播公司報道，目前世界上最大的耶穌像是印度尼西亞蘇拉威西的“奮鬥耶穌像”(52.55米)。第二名是波蘭希維博津鎮的“基督王耶穌像”(52.5米)。 保佑者基督耶穌像是3月份因新冠並發癥死亡的時任恩坎塔杜市長阿德羅亞多·康紮蒂提出的。康紮蒂2019年為搞活地區旅遊和恢復經濟推進了耶穌像建設計劃。據英國廣播公司報道，35萬美元（約3.9億韓元）的工程費全部通過個人和企業的募捐籌集。 截至今年，巴西人口為2.13993441億（世界第六位），80%以上的國民是天主教信徒。據世界統計網站“世界實時統計”當天稱，巴西的新冠累計死亡人數達35.3293萬人，被認為與美國、印度等國一道是世界最大的新冠受害國。

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