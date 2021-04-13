科斯達克時隔20年零7個月再次迎來“千斯達克”. April. 13, 2021 07:25. by 金紫炫記者 zion37@donga.com. 科斯達克(KOSDAQ)指數自2000年9月出現“網絡泡沫”後，時隔21年再次突破1000點，開啟了“千斯達克”時代。也就是說，韓國綜合股價指數被困在股價浮動範圍時，個人投資者的關心迅速轉移到中小型股上。 12日，科斯達克指數比前壹個交易日上漲11.26點(1.14%)，以1000.65點收盤。科斯達克指數以收盤價為標準突破1000點是自網絡泡沫時期的2000年9月14日(1020.70)之後，20年零7個月以來的第壹次。 受新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)疫情沖擊，自去年3月達到最低點(428.35)後，時隔1年多再次上升了133%。當天，科斯達克市場的市價總額也達到了411.1萬億韓元，創下了歷史最高紀錄。 僅從當天來看，外國人凈買入364億韓元，帶動了科斯達克指數的上升趨勢。個人投資者拋售了196億韓元。但是，為“千斯達克”打下基礎的是從去年到今年3月，在科斯達克市場購買21.6萬億韓元價值股票的“螞蟻”們。個人投資者僅進入今年以來就凈買入5.33萬億韓元以上，帶動了股價的上漲。 有分析稱，特別是生物、遊戲、二次電池等革新增長產業成為了“千斯達克時代”的跳板。當天，科斯達克大將股以Celltrion Healthcare(1.48%)為首，Celltrion制藥(1.60%)、Seegene(4.31%)、Pearlabyss(2.91%)、Kakao Games(1.29%)等科斯達克市價總額上位圈股票齊齊上漲。交易所方面表示：“在新冠肺炎疫情之下，科斯達克的主力制藥、生物類股票主導了上升勢頭，去年下半年(7~12月)以後，二次電池、K新政相關材料類股票大幅上漲。” 專家們強調稱，在科斯達克市場安全著陸千斯達克之後，如果要想延續追加漲勢，需要有上市企業的業績作後盾。IBK證券研究中心主任鄭容澤(音)表示：“最近，受生物類股票的臨床實驗、無償增資等消息的刺激，科斯達克出現了上升趨勢”，“只有以這些企業的個別業績為後盾，股價才能維持趨勢。”

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