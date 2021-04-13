第四次大流行起初，中央與地方政府間的防疫不能步調不一. April. 13, 2021 07:25. . 首爾市市長吳世勛昨天表示：“將擺脫強迫私營業者和小工商業者作出犧牲的整齊劃一‘管制防疫’模式，將其轉變為同時保護民生和防疫的‘共贏防疫’模式。”在第四次大流行開始之時出現的“首爾型共贏防疫”與政府從當天開始禁止首都圈和釜山娛樂酒店聚集的“保持社交距離”背道而馳。中央政府和地方自治團體如果就防疫對策出現分歧，國民的不安感就會增大，防疫政策的信賴度也會下降，因此有必要進行討論。 考慮到各行業的特點，首爾型共贏防疫的核心是靈活的營業時間，對咖啡屋適用到晚10時，對娛樂場所適用到午夜等。如果引進“新冠自我檢測工具”，以夜間練歌房使用者為對象迅速確認感染與否，就可以減少私營業主的銷售損失。但有人指出，快速抗原檢查工具的準確度只有17.5%，而且存在很多局限性，因此應該充分討論是否存在擴散新冠疫情的危險。 包括首爾在內的首都圈關聯著強有力的生活圈。全體感染的60%發生在首都圈，練歌房和娛樂場所也接連發生感染。各地方自治團體長有權根據《傳染病預防及管理相關法律》，獨自對防疫守則下達命令，但是在危機狀況下，中央政府和地方自治團體必須成為一個方向，國民才不會陷入混亂。 營業時間的差別化是否會沿襲政府“橡皮筋尺度”的爭議，應該慎重考慮。此前，政府以任意和不透明的標準限制營業時間，大幅損害了防疫政策的可信度。例如，在沒有令人信服的說明的情況下，只允許開餐廳，而不允許去健身房。防疫守則不以科學標準為根據，只要特定團體提出要求就予以接受等等，引發了眾多抗議。政府在確保疫苗方面遠遠落後，卻一味強調保持社交距離，令國民的疲勞感達到了極點。首爾市為與中央政府協商制定量身定做的防疫守則手冊時，應該充分反映這一點。 文在寅總統當天舉行特別防疫會議時表示：“現在的局面非常危險，稍有疏忽大意，結果可能會引發爆炸性大流行。如果在這一方面不到位，即使對民生和經濟造成負擔，也不得不提高保持社交距離的級別。”會上還討論了相關部門部長直接成為防疫責任人的部長責任制。防疫不是政治領域，而是國民生存的領域。掌舵人多了，防疫之船也可能開上山。為了讓防疫專家提出正確的意見，需要發揮穩定領導能力的指揮塔。

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