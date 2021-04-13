無能的領導班子導致的崩潰局面. April. 13, 2021 07:26. . 筆者住宅前面的一個倉庫型建築物，平時幾乎是不知道是幹什麽、從來沒人搭理的地方，但近來每天都是人潮湧動、門庭若市。排隊等待的都是為了接種新冠疫苗而聚集在這裏的人。從不久前開始，包括紐約在內的美國大部分地區，只要是成年人都有接種疫苗的資格。市民們為了盡快接種疫苗，展開了“預約戰爭”，為恢復日常生活而展開了拼命的鬥爭。 為了滿足這種暴發性的疫苗需求，當局也在全力供應。起初只能在體育館或棒球場等地接種疫苗，但最近在附近的小區藥店和便利店、電影院等地也可以接種疫苗。與以前疫苗不足不同，現在不考慮年齡、健康狀況、滯留資格等問題。只要提前預約，帶著證明居住地的文件，就會免費給任何人打針。高危人群大部分已經接種了疫苗，現在沒有必要、也沒有時間去追究誰先接種才公平。現在的判斷是，重要的是無條件“盡快、盡多”地給人打疫苗針。 從去年起竭盡全力開發和生產疫苗的美國，疫苗也如此這般進行著一場戰爭。國民們並不擔心，也沒有任何反感，只是比較積極地參與進來。從這種態度中可以看出一種貫穿始終的趨勢。出於結束這場令人厭煩的戰鬥的武器最終還是疫苗的判斷，以及為了實現這一目標的強烈的目標意識。 在這種認識面前，沒有朝野之分。在防疫對策中暴露出很多漏洞的前總統特朗普在任期間在疫苗開發方面曾以“比光速更快的速度”推進疫苗開發。接過接力棒的拜登政府甚至動用戰時物資法，將生死寄托在了疫苗的確保和供給上。可以肯定的是，去年美國因為新冠疫情初期應對失敗和戴口罩爭議等，遭受了比任何國家都多的損失。但是疫苗接種者超過成人的45%的現在，有評價說，回到日常生活中的告知正在臨近。 隨著接種速度的加快，經濟前景也變得明朗起來。最近在華爾街，“Goldilocks（金鳳花姑娘）”這個詞時隔20年左右再次開始流傳。隨著經濟活動的重新啟動，人們對信息技術發達的90年代的長期繁榮充滿了期待。最近，紐約、新澤西的主要港口貨物集裝箱吞吐量比往年增加了20%左右。隨著生產量的劇增，制造工廠在招人手方面陷入了緊急狀況。這是支撐美國經濟的消費復蘇的征兆。如果病毒得到控制，服務業也恢復正常軌道，各種非面對面技術的發展帶來產業革新，那麽國際貨幣基金組織提出的今年6.4%的增長率並非虛妄的預測。可以說，疫苗是最強有力的經濟扶持政策。 免疫鴻溝即將成為現實，今後誰先在與病毒的戰爭中獲勝將取決於確保多少疫苗。因為即使集體免疫的形成時間只差幾個月，對國家經濟的影響力也會非常大。韓國到目前為止在一定程度上成功地將損失降到最低，但在盡快結束這一不幸時期的努力上，有很多方面落後於其他國家。即使是在今後，也要查明去年什麽原因導致疫苗接種被推遲。

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