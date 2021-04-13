演員尹汝貞：“得到勢利的英國人的認可，更加有意義”. April. 13, 2021 07:28. by 金哉希 jetti@donga.com. “雖然所有獎項都具有意義，但得到‘勢利的(snobbish•自命不凡的)’英國人的認可，所以更加有意義。” 這是電影《水芹菜/Minari》的尹汝貞(74歲•照片)11日(當地時間)在英國奧斯卡頒獎典禮上，作為首位獲得最佳女配角的韓國演員，在獲得最佳女配角獎後，通過視頻用英語發表的獲獎感言。頒獎典禮現場爆發出笑聲和掌聲。 英國電影電視藝術學院(BAFTA)當天在英國倫敦皇家阿爾伯特大廳舉行的頒獎典禮上，宣布尹汝貞為最佳女配角獎獲獎者。繼美國演員工會(SAG)獎之後，還獲得了英國最具權威的英國奧斯卡獎，尹汝貞獲得美國奧斯卡獎的可能性進壹步提高。 當天被點名後，她用雙手捂住了臉，開口說“我是韓國演員尹汝貞”。她接著暈乎乎地說：“我不知道該怎麽說。很榮幸被提名為候選人。不，現在是獲獎者了。”她對英國女王伊麗莎白二世的丈夫菲利普親王的去世表示哀悼後風趣地說，“得到勢利的英國人的認可，更有意義。”觀看節目的主持人大衛•奧伊羅爆笑不已，觀眾席上也響起了歡呼聲。尹某說：“他們把我認可為優秀的演員，對此感到非常高興。” 尹某在獲獎後接受美國演藝媒體《綜藝》采訪時表示：“(把英國人形容為勢利的人)是因為個人的經驗。自己曾多次訪問英國，10年前在劍橋大學作為演員被吸收入會。當時就感覺(英國人)自命不凡。這並不意味著不好。”她補充說：“英國有著悠久的歷史，英國人對此感到非常自豪。而作為亞洲女性，我感覺她們自命不凡。這就是我真實的感情。” 對於尹某的獲獎感言，美國演藝媒體《Vulture》將其評選為“2021年最佳獲獎感言”，並指出，“在英國人面前，稱他們為‘自命不凡的樣子’，卻把現場變成笑聲的海洋，把所有的人都迷住了。她是傳奇。”綜藝和美國演藝媒體《Deadline》也評價說：“這是引發最大歡笑的獲獎感言。”

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