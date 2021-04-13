追平單賽季最多進球記錄的SON遭受種族歧視惡評. April. 13, 2021 07:28. by 金東昱 creating@donga.com. 孫興慜(29歲•托特納姆熱刺隊)也沒能躲過種族歧視的陷阱。 12日，孫興慜在英國倫敦托特納姆熱刺體育場舉行的與曼聯隊的英格蘭足球超級聯賽(EPL)主場比賽中，在上半場第40分鐘雙方0比0戰平的情況下，為球隊首開記錄。當天的進球是他常規聯賽的第14粒進球，與2016~2017賽季自己創下的單賽季常規賽最多進球數相同。遺憾的是，本場比賽托特納姆熱刺隊以1比3負於對手。 雖然取得了令人愉快的紀錄，但賽後孫興慜的Instagram帖子下出現了很多指責他的評論。特別是種族歧視的留言特別多。當天上半場第33分鐘，曼聯隊的斯科特•麥克托米奈在與孫興慜爭奪皮球後將球傳給保羅•博格巴，該球再次被埃丁森•卡瓦尼接住，並攻入壹球。但是主裁判通過錄像回放(VAR)表示，麥克托米奈在甩開孫興慜的過程中，右手打了孫興慜的臉，並宣布犯規和取消進球。 曼聯球迷主張說：“這不是犯規，但孫興慜采取了好萊塢式動作(誘導犯規的誇張行為)，誘導了犯規。”惱怒的曼聯球迷在孫興慜的Instagram留言板下留下了“還是去賣DVD吧”、“孫興慜是韓國電視劇演員”、“吃狗肉吧”等與比賽內容無關的辱罵和種族歧視的評論。 對於孫興慜，兩隊主教練也展開了唇槍舌戰。曼聯主教練奧萊•索爾斯克亞表示，“如果我的兒子(SON)被對方打了壹臉，在地上躺了3分鐘。如果他需要10個夥伴的攙扶才能站起來，那麽他將不會得到任何食物。”熱刺隊主教練何塞•穆裏尼奧給予反駁表示，“孫興慜有比奧萊更好的父親，真是萬幸。作為父親，妳必須給孩子食物，無論兒子做了什麽事情。就算偷竊才能讓孩子吃得上東西，妳也必須去做。” 對於對孫興慜的種族歧視反應，托特納姆熱刺隊通過官方推特賬號表示，“像往常那樣，我們隊中的壹名球員受到了令人厭惡的種族歧視攻擊。球隊在協助EPL調查後，將找到最有效的應對方法。我們站在孫興慜壹邊。” 官方聲明中之所以出現“像往常那樣”的表述，是因為最近在EPL中不斷出現人種歧視的情況。英國《天空體育》12日報道說：“本賽季更多的男女足球選手通過社交網絡服務(SNS)遭受種族歧視的攻擊。” 不僅是孫興慜，曼城隊的拉希姆•斯特林(牙買加)、德比郡隊的科林•卡齊姆-理查茲(土耳其)、塞內加爾出身的利物浦隊的薩迪奧•馬內等人也遭到了種族歧視的攻擊。利物浦女子足球隊的林索拉•巴巴吉迪(尼日利亞)在SNS上甚至收到了種族歧視和性別歧視的留言。 在這種情況下，球隊和選手們譴責Instagram、推特等SNS平臺的不冷不熱的對應。英國二級聯賽(英冠)斯旺西城等部分球隊在壹周的時間裏，從球隊的角度出發，采取了不使用SNS的抵制行動。孫興慜及其隊友德利•阿裏等也參加了為期壹周的SNS抵制行動。

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