朱豪英-安哲洙互相要求“先提出兩黨合並立場”. April. 13, 2021 07:29. by 尹多彬記者 empty@donga.com. 在4月7日再補選中獲勝後正在討論兩黨合並問題的“國民力量”黨和國民之黨12日把“確定彼此立場”的球踢給對方，雙方的矛盾達到了高潮。選舉獲勝後，在野黨內部圍繞討論合並出現了很多批評之聲，有人預測：“各黨和派系之間的算法非常復雜，因此很難建立在野圈合並參加總統選舉的平臺。” “國民力量”黨代理代表（黨首）兼院內代表朱豪英當天接受記者采訪時對國民之黨施壓說：“在選舉過程中，國民之黨代表（黨首）安哲秀曾表示要合並，因此要想整理這個問題，必須經過詢問其意願的程序。一旦收到國民之黨的意見，將再收集和整理我方的意見。”“國民力量”黨計劃，如果到14日為止國民之黨還未確定立場，15日將成立全黨大會籌備委員會，自行進入選舉新一屆領導層的程序。“國民力量”黨內有人主張，應該吸收合並國民之黨，而不是“黨對黨”的合並。 安哲洙當天接受記者采訪時表示：“（就合並問題）‘國民力量’黨的意見也不統一。我們今天也從市、道黨開始，推進詢問黨員意見的程序。”對於“國民力量”黨提出在14日之前表明有關合並立場的要求，他不快地表示：“我想問一下，這或許是指周三（14日）之前‘國民力量’黨能提出統一意見的意思吧。說我們猶豫不決的說法是錯誤的。” 圍繞合並論，該黨內部也出現了批評之聲。國民之黨最高委員具赫模當天在黨最高委員會會議上針對前“國民力量”黨緊急對策委員長金鐘仁抨擊稱：“他是因收受賄賂而被判處有期徒刑並被剝奪議員職務的罪犯，因此積累的功勞似乎不是那麽大。”這似乎是針對金鐘仁在非公開會議上稱安哲洙“傲慢”的回擊。對此，前未來統合黨（現“國民力量”黨）最高委員李準錫反駁稱：“如果不道歉，將公開當作更大的問題。”此外，“國民力量”黨議員張濟元批評金鐘仁稱：“合並就是自強，希望現在結束想獨占所有勝利的功勞、掌控總統選舉政局的貪婪的委托政治和技術人員政治。”

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