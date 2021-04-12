KIST在智能農場成功大量生產“控制肥胖的油菜”. April. 12, 2021 07:36. by 李炫慶=東亞科學記者 uneasy75@donga.com. 韓國開發出了將抗肥胖成分—硫代葡萄糖甘(Glucosinolate)含量最高提高2.4倍的“控制肥胖的油菜”。韓國科學技術研究院(KIST)11日表示，智能農場融合研究中心首席研究員柳智惠組在智能農場成功生產出了具有抗肥胖效果的功能性蔬菜。 研究組作為韓-加拿大國際共同技術開發事業中肥胖和糖尿病發病率高的加拿大北部原居民的健康問題解決方法，對油菜進行了關註。雖然油菜在脂肪組織和肝臟中抑制脂肪堆積、降低炎癥的硫代葡萄糖甘含量比其他蔬菜多，但問題是壹旦增加硫代葡萄糖甘成分，產量就會減少。 研究組在智能農場中讓油菜烤曬在短波長和多波長發光二極管(LED)下，用各種方式組合了暴露時間和水分供給時間，進行了實驗。結果，每天曬20個小時的光，在4個小時內保持黑暗狀態時，產量增長最快，產量最多增加了2倍以上。據調查，與在壹般栽培條件下培育相比，硫代葡萄糖甘的含量最多多出2.4倍。 加拿大曼尼托巴州立大學決定進行原住民臨床試驗，調查對代謝性疾病是否有效。研究結果於上月15日刊登在國際學術雜誌《Food Chemistry/食品化學》上。

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