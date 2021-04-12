朝鮮“花燕子”出身的蒂莫西•趙宣布參加英國地方選舉. April. 12, 2021 07:36. by 申雅馨記者 abro@donga.com. 朝鮮“花燕子（流浪兒）”出身的蒂莫西•趙（33歲）將在5月6日舉行的英國地方選舉中作為區議員的候選人參選。在今年的英國地方選舉中，包括朝鮮人權團體“墊腳石橋”代表朴智賢（52歲，女）在內，共有2名“脫北者”候選人提交了出師表。 據“美國之音”當地時間10日報道，“脫北者”出身的趙某被選定為英國曼徹斯特登頓南部地區的區議員保守黨候選人。位於曼徹斯特東部的登頓約生活著3.6萬人。 趙某小時候與父母分離，過著“花燕子”生活，2004年逃到中國。據悉，逃離朝鮮後，他曾反復被強制遣返和再次逃出等。2008年在英國獲得難民認證後，他獲得了利物浦大學國際關系安保學碩士學位，並作為眾議員助理涉足政界。他目前擔任“有關朝鮮問題的超黨派議員團體（APPG NK）”事務官。 趙某在接受“美國之音”采訪時闡述了參加議會選舉的原因。他稱：“英國政治與（在朝鮮）看到的政治截然不同。親自參加選舉活動後受到了很大鼓舞，我親眼目睹了民主、市民社會這一點。”他還說：“我認為，我的任務是用親身學習英國政治時產生的夢想、勇氣和希望，讓朝鮮人民也成為民主的一員。”他滿懷抱負地說，即使在此次選舉中落選，今後也將繼續挑戰選舉。 路透社等媒體3月24日報道說，在趙某之前，女“脫北者”朴智賢也被選定為曼徹斯特州貝裏地區的區議員候選人。 因受新冠疫情影響，英國將地方選舉推遲了一年。此次選舉將選出5000多名區議員。

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