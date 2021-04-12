44名舞蹈演員呈現的“水上動感群舞”，“希望該作品能給所有人力量和勇氣”. April. 12, 2021 07:36. by 金基潤記者 pep@donga.com. 舞臺上長18米、寬12米的大型水槽，若隱若現平靜的水隨著舞蹈演員的激情逐漸升溫。就像把身體托付給象征萬物的根源，同時象征逆境的水壹樣，舞蹈演員們在擡起身體後，很快就會坐下來趴下，展現出充滿活力的動作。這讓人聯想到代表性舞蹈電影《舞出我人生/Step Up》中在水面上展示絢爛群舞的舞者。 首爾市舞蹈團將於16日和17日在首爾鐘路區世宗文化會館大劇場推出新作《坎卦》。這是壹部以水為素材，解開真理的作品，由巨大的水槽和44名舞蹈演員組成的大型創作舞劇。砍卦是易學的八卦之壹，是壹個陽陷在兩個陰間的形象。用肢體語言表達克服新型冠狀病肺炎(COVID-19)疫情帶來的苦難所付出的努力和肯定的信息。 首爾市舞蹈團團長鄭慧珍(音)表示：“被水困住後，象征艱難命運的卦的樣子似乎意味著所有人深陷的全球性大流行病的痛苦”，“很久以前就構想了以自然物為素材的作品，在知道坎卦的瞬間就立即想到了作品。”她接著說，“在風雨中振翅高飛。最終將展現飛翔的人類形象。”鄭團長擔任總編舞，全珍熙、韓秀文指導團員和畢業於阿克拉姆坎舞蹈團的金成勛擔任編舞家。 通常，由於舞臺條件和受傷危險，舞蹈演員們在水上跳舞是珍貴的風景。但是，這也反映了鄭團長“為了新鮮的演出，即使再累也要用水元素”的意誌。劇初期，水只是稍微濕漉漉地浸泡在腳部，但劇情達到高潮，甚至達到4厘米。 練習過程也不容小覷。在練習室裏裝滿水抽走就需要幾個小時。只要跳壹次舞，舞蹈演員們就會汗流浹背，像實際演出壹樣的彩排“rehearsal”每天只能排練壹次。在地上跳的傳統舞蹈也不容易，為了承受水的重量感和濘滑，動作練習也很吃力。團員們逐漸適應中。另外舞蹈團還設計出了橡膠材質的特殊鞋子。 由8章短片形式構成的該作品，從意味著充滿活力的日常的第壹章“水風井”開始。在第2章《水澤節》中逐漸展示征兆的逆境到了第6章《重水坎》時集中發作。舞蹈演員們也跳著激烈的重復動作，喘著粗氣。在最後的第8章《水火既濟》中，舞蹈演員們才相互凝視，表現出必然的相生。鄭團長表示：“希望這部作品能給所有人帶來力量和勇氣。”

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