喚醒共贏的重要性，SK-LG電池訴訟戲劇性地達成協議. April. 12, 2021 07:37. . LG能源解決方案公司和SK創新公司就在美國展開的電池商業秘密侵權糾紛戲劇性地達成了協議。兩家公司昨天分別召開董事會，批準了以SK向LG支付2萬億韓元賠償金、取消所有訴訟為內容的協議案。至此，兩家公司結束了長達3年的紛爭。韓國招牌企業結束不必要的消耗戰是值得慶幸的事情。但在全球市場上，韓國企業之間的糾紛隨時都有可能再次發生。有必要以此次協議為契機，制定從國家利益角度妥善解決的慣例。 美國國際貿易委員會今年2月在LG能源解決方案以SK創新為對象提起的訴訟中，認定SK方面侵犯商業秘密，並判決今後10年內禁止在美國國內生產和進口電池。該判決原定如果拜登總統到12日為止仍不行使否決權，將被確定下來。據悉，美國政府面對否決權時限即將到來，對兩家公司達成協議施加了強大壓力。因為，如果SK方面撤走佐治亞州工廠，美國國內的電動車供應鏈將受到打擊，工作崗位也將減少。從此次協議應該看出，考慮到美國國家利益的壓迫產生了相當大的影響。 兩家公司在訴訟和遊說上投入了數千億韓元。由於無法預測訴訟結果，投資計劃也出現了混亂。在這種消耗戰下，韓國電池的地位也受到了威脅。今年以來，中國CATL超過LG能源解決方案，全球市場占有率升至第一位。歐洲汽車業界表示，相比韓國產電池，將使用自己生產的電池。在這樣的決定中，也有不少因LG和SK的紛爭、韓國產供應的不確定性被提高的影響。 兩家公司有必要以此次協議為契機，探索新的合作方案。兩家公司具有生產軟包裝電池的共同點。為與中國的各種款式電池相抗衡而開發新技術等需要合作的問題也不少。為實現戰略合作，啟動高層對話渠道似乎也很有必要。美國、歐洲、中國等國家為了本國的利益，企業和政府正攜手行動。不要忘記一個事實：在國際市場上，韓國企業之間如果展開激烈的紛爭，只會對競爭對手有利。

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