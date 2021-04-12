不要著急，我的光啊. April. 12, 2021 07:37. . 妳千萬不要著急/不要著急，我的光啊/哦哦人生啊—出自金洙暎的《春夜》 今天早上，女兒不住地舉起手指催我看哪裏。和孩子不同，我的心很忙。因為步行信號即將變成藍色。孩子的手指向杏花。花木也像紅綠燈壹樣，此刻正在發光。雖然不那麽令人討喜，但壹個個展現自己的色彩，就像今後溫暖日子的傳令兵壹樣，覺得春天已經來臨了。 春天來了。季節循環往復，再次如約地站在我們面前。在克服沙塵暴、克服霧霾(可吸入顆粒物)，甚至是在新型冠狀病毒肺炎這壹奇異災難中，春天也做自己該做的事情。讓土地融化，讓花盛放，讓孩子們再去上學。欣賞杏花的時間很短。 從今春開始負責孩子的上學。因為辭去了曾經就職的公司。沒有無需在9點之前到達的辦公室，取而代之的是9點之前必須到達的小區小學的校門。不到10分鐘的短時間裏，孩子嘰嘰喳喳話很多。聽著那聲音，不安和焦躁就像春光前的雪壹樣，只留下灰色的痕跡，慢慢融化。然後看著通過校門的孩子的背影進行思考。 開始出版社的工作。雖然還沒有出書，但登記事業者、開戶、與客戶負責人見面的事情已經開始進行。換言之，這是伴隨著今年春天的步伐而開始的。金洙暎的詩中我最喜歡《春夜》。尤其喜歡他大聲疾呼不要急於求成的巨大力量。雖然不是詩人的意思，但對於現在的我來說，那篇文章就像是自我啟發書。明媚的春日。如果是好的開始就好了。可是不想操之過急。暫時停下來看杏花的那壹刻，春天才會在我們身邊存在吧。

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