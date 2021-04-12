繼阿斯利康之後，楊森疫苗也引發血栓副作用爭議. April. 12, 2021 07:37. by 趙鍾燁 jjj@donga.com. 繼阿斯利康新冠疫苗後，楊森制藥（強生集團的子公司）研制的疫苗在美國也在註射後出現了“特異血栓”，因此，歐洲藥品管理局著手進行相關調查。美國一些州由於連續出現眩暈癥等副作用，暫時中斷了楊森疫苗的接種。 歐洲藥管局當地時間9日表示：“出現了4例在接種楊森疫苗後血小板減少的特異血栓癥狀，有報告稱其中一人死亡。已開始討論是否與疫苗接種有關。”據歐洲藥管局介紹，其中1人參加臨床試驗，其余3人是美國國內接種者。3月11日，楊森疫苗得到了歐盟的使用許可，但還沒有開始接種。楊森方面表示：“經過追蹤調查，確認了極少數的血栓癥狀，但目前還沒有確認與疫苗接種的因果關系。” 美國有線電視新聞網（CNN） 9日報道說，美國佐治亞州、愛荷華州、科羅拉多州、北卡羅來納州等4個州最近在部分接種所暫時中斷了楊森疫苗的接種。科羅拉多州7日在科莫斯市的一個接種所，1700多人接種了該疫苗後，因11人出現惡心和頭暈癥狀，暫時推遲了接種時間。美國疾病控制和預防中心表示：“對楊森疫苗生產單位進行了分析，但沒有發現值得擔憂的地方。”

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