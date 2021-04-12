“朝鮮上個月發射的彈道導彈下降後拉起”，韓美情報部門暫定為不規則飛行. April. 12, 2021 07:38. by 尹相虎 ysh1005@donga.com. 據證實，韓美情報部門初步得出結論，朝鮮3月25日在鹹鏡南道鹹州郡連浦機場發射的短程彈道導彈“朝鮮版伊斯坎德爾（KN-23）改良型”在下降階段實施了“拉起”。有分析認為，該導彈擺脫韓國軍方的監視網、一如朝鮮所主張的飛行600公裏已成定局。 據韓國政府消息人士11日透露，韓美情報部門對韓國軍隊彈道導彈預警雷達捕捉到的上升階段軌跡和美日衛星、雷達捕捉到的最終降落階段軌跡等進行了分析，得出了KN-23改良型實施“拉起”的初步結論。韓美兩國認為，這是一款“用於控制推力和方向的小型推進器”，在下降階段進行低高度水平飛行後實施了迅速上升等不規則飛行。 據悉，根據《韓日軍事情報保護協定》，韓日之間共享了相關情報。KN-23改良型發射當天，韓國軍方雷達顯示射程為450公裏，但朝鮮第二天表示：“再次確認了低空飛越飛行方式的不規則軌道特點。”雖然在達到頂點高度（60公裏）後下降，但在20公裏以下的低高度產生了150公裏左右的不規則運行，但有人指出這可能是“地球曲率”導致的結果，軍方表示正在進行分析評估。 KN-23改良型與2019年7月在鹹鏡南道虎道半島發射的KN-23飛行了相同的射程（600公裏）。朝鮮將KN-23系列導彈發射到600公裏遠的地方只有這兩次。一名消息人士表示：“兩次似乎都是對最遠射程進行了測試。雖然射程相同，但改良型導彈的彈頭重量增加兩倍以上，應該是大幅加強了搭載戰術核武器等攻擊力。” 據悉，在發射KN-23改進型導彈時，韓國軍方的3艘宙斯盾驅逐艦全部沒有出動。也就是說，通常是一艘艦艇出動，其余兩艘艦艇停泊及整修，但當時三艘艦艇都處於整修或停泊狀態。因此有人指出，是不是在挑釁初期就在掌握及對射程的判斷上出現了差池。

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