SD金河成在頂級聯賽出道8場比賽之後首次擊出本壘打. April. 12, 2021 07:38. by 姜泓求 windup@donga.com. 這是等待中痛快的壹擊。 美國職棒大聯盟(MLB)聖地亞哥教士隊的“新秀(菜鳥)”金河成(26歲)時隔8場比賽後擊出了自己在頂級聯賽上的第壹個本壘打。11日(韓國時間)，金河成在美國得克薩斯州阿靈頓Globe Life體育場舉行的與得克薩斯騎警隊的客場比賽中，在第5局上半局作為首發擊球手出場，擊出了擊中左側頂棚上端的1分本壘打。 作為9號擊球手兼遊擊手首發出場的金河成在與對方先發投手喬丹•萊爾斯(31歲)的當天第2次較量中，擊中對方投出的第3個投球曲線球，並擊出了本壘打。金河成在首球鉤球和第二球滑行曲線球中，在第3球曲線球向身體方向傾斜後，攻下這壹球，並擊出了飛行距離約118米的本壘打。擊球速度為每小時約165公裏，發射角度為35度。在頂級聯賽19次擊球後，他首次擊出長打，並打出了本壘打。當天在第壹個擊球位上因打中身體的球出壘的金河成此後追加了壹個四壞球上壘，共成功3次出壘。當天以2個有效擊球、1個安打，擊球率也從0.167上升到0.200。得克薩斯隊是美國職業體育史上首次100%決定讓觀眾入場的主場，當天有3.5856萬名觀眾入場。 賽後接受視頻采訪時，金河成用英語對祝賀首記本壘打的話表示“謝謝”，他說“剛開始以為會犯規，但中間開始覺得會是界內球。心情很好。”聖地亞哥教士隊的隊友們故意沒有對擊出第壹個本壘打的選手做出特別反應，進行了別名“Silent慶祝動作”。但是，從KBO聯賽時期開始熟悉這壹慶祝動作的金河成獨自展開雙手，在替補席上奔跑慶祝了第壹個本壘打。此後，隊友們紛紛前來祝賀。 因主力遊擊手小塔蒂斯(22歲)的肩傷，最近獲得首發機會的金河成在攻守兩方面逐漸適應了頂級聯賽。10日，在與得克薩斯騎警隊的比賽中，他還以遊擊手的身份在聖地亞哥俱樂部歷史上首次達成了無安打、無得分獲勝的比賽。首發投手喬•馬斯格羅夫(29歲)在9局內取得無安打、只擊中1次身體的10個三振，保持無失分；金河成在第9局下半局2人出局的情況下抓住向自己而來的地滾球，完成了第27個出局。最近，小塔蒂斯通過參加球隊訓練開始復出，因此金河成在有限的機會中展示自己的競爭力非常重要。金河成自己也表示，“現在還在繼續出場，適應投手投球階段。我認為現在才剛剛開始。” 聖地亞哥隊借助在第7局下半局出現的特倫特•格裏森(25歲)反敗為勝的2分本壘打，以7比4獲勝。以四壞球上壘出壘的金河成用這個本壘打踏上了本壘。截至11日，聖地亞哥隊目前以5勝3負的戰績，繼去年世界大賽冠軍洛杉磯道奇隊(6勝2負)之後，排在國家聯盟西部賽區第2位。

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